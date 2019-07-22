كلوب: أتوقع عودة صلاح في حالة بدنية جيدة

يتوقع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عودة نجم فريقه محمد صلاح في حالة بدنية جيدة بعدما خضع لفترة راحة عقب المشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وتلقى ليفربول خسارتين وديتين على يد بروسيا دورتموند وإشبيلية في جولة الإعداد بالولايات المتحدة بدون نجوم الفريق الذين غابوا بسبب المشاركة في كأس الأمم الإفريقية وكوبا أمريكا هذا الصيف.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لا يمكنني إلقاء اللوم على أحد بخصوص اختيار الفرق التي نواجهها في الفترة التحضيرية، فأنا من وضعت جدول هذه المباريات. تنتظرنا مباراة ضد سبورتنج لشبونة في نيويورك ثم مباراة أخرى ضد نابولي في إيرلندا".

وأضاف "بعد ذلك سندخل في معسكر تدريبي مهم للغاية في فرنسا ويعود إلينا محمد صلاح وربرتو فيرمينو وأليسون بيكر. أتوقع عودتهم في حالة بدنية جيدة، فمن المفترض أن كل منهم لديه برنامج تدريبي خاص".

وواصل المدرب الألماني "نأمل أن يعود نابي كيتا وجيردان شاكيري أيضًا من الإصابة قريبا، بعدها سيكون أمامنا بعض الوقت للاستعداد للمباراة الأولى بالموسم الجديد، ثم أيام قليلة قبل المباراة الثانية".

وعن الخسائر الودية أوضح كلوب "أنا المسئول عن ذلك. هذا خطأي وحدي، والآن يجب علينا أن ننظر إلى الأمام. الأمور على ما يرام، والآن نحتاج للاستعداد بشكل جيد لمباراتنا القادمة ضد سبورتنج لشبونة".

اقرأ أيضا:

الجونة يُعطل الزمالك ويدفع بلقب الدوري في اتجاه الأهلي

قرعة تمهيدي دوري أبطال إفريقيا.. تعرف على طريق بطل الدوري ووصيفه

فرج عامر: بامبو وقّع لـ سموحة ولن أقف في طريقه.. وتعاقدنا مع الهاني سليمان

قرعة الكونفدرالية – المصري يواجه فريق كونغولي.. وتجنيب ثالث الدوري من التمهيدي

نائب رئيس المصري: وافقنا على طلب "الشركة الوسيطة" من الأهلي لضم إسلام عيسى.. بعدها تراجعوا