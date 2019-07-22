تشامبرلين: ليفربول كان مدهشا بدوني.. وأتمنى العودة لمستوى ما قبل الإصابة

يأمل أليكس أوكسليد-تشامبرلين لاعب وسط ليفربول أن يلعب دورًا بارزًا مع الريدز في الموسم المقبل بعد غيابه لعام كامل.

تشامبرلين عاد مؤخرًا من إصابه طويلة كان قد تعرض لها بالركبة أبعدته عن الملاعب لمدة عام، ويشارك حاليًا مع الفريق بتحضيرات ما قبل الموسم.

وقال تشامبرلين في تصريحات أبرزها موقع ناديه "أشعر أنني أستطيع أن أضيف إلى الفريق، وأشعر بالراحة لأنني ألعب بطريقتي الخاصة في خط الوسط هنا".

وأضاف لاعب أرسنال السابق "أتمنى أن أعود إلى مستواي الذي كنت عليه قبل الإصابة وأن أضيف شيئا إيجابيا للفريق".

وواصل "لقد قدم الفريق أداءً مدهشا في الموسم الماضي بدوني، وآمل أن أتمكن من إضافة المزيد إلى الفريق وأن نقوم ببعض الأشياء الرائعة مرة أخرى".

اللاعب صاحب الـ25 عاما انضم للريدز في 2017 قادما من نادي أرسنال.

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