جريزمان: علينا أن نضم نيمار أولا قبل التحدث عنه لأنها صفقة صعبة

الإثنين، 22 يوليه 2019 - 10:59

كتب : FilGoal

نيمار - برشلونة

قال أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة إن صفقة انضمام نيمار نجم باريس سان جيرمان إلى فريقه ستكون صعبة للغاية، مشيرا إلى أنه في مستوى لا يصدق، كما أثنى على زملائه عثمان ديمبيلي وفيليبي كوتينيو ومالكو.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

برشلونة
ريال مدريد

وأجاب جريزمان على مراسل شبكة "سكاي سبورتس" في سؤال عن إذا ما كان سيحب أن يلعب مع ميسي وسواريز ونيمار قائلا: "علينا أن نضمه أولا، لأنه صفقة صعبة للغاية".

وأضاف "نيمار لاعب كبير وتعرض لعدد من الإصابات لكنه في مستوى لا يصدق".

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وواصل "لدينا أيضا عثمان ديمبيلي وفيليبي كوتينيو ومالكوم وهم لاعبين مهمين بالنسبة لنا، لنأمل أن يكون بإمكاننا أن نحقق أشياء عظيمة معهم".

نيمار صاحب الـ 27 عاما انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صفقة مدوية في صيف 2017 بعد دفع النادي الباريسي قيمة الشرط الجزائي (222 مليون يورو).

وكانت تقارير صحفية عديدة قد قالت خلال الأيام القليلة الماضية إن نيمار يرغب في الرحيل عن صفوف سان جيرمان والعودة إلى برشلونة.

وقالت شبكة "سكاي" إن برشلونة قدم عرضا بقيمة 90 مليون جنيه إسترليني بجانب لاعبين من صفوف الفريق لضم نيمار. (طالع التفاصيل)

وشارك نيمار في 28 مباراة هذا الموسم مع باريس سان جيرمان ونجح في تسجيل 23 هدفا وصناعة 13.

ويمتد عقد نيمار مع سان جيرمان حتى 2022 وتوج مع النادي الفرنسي بـ 5 ألقاب. الدوري الفرنسي مرتين والكأس مرة وكأس الرابطة مرة وكأس السوبر مرة.

قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان، تألق نيمار بقميص برشلونة ولعب 186 مباراة في كل البطولات ونجح في تسجيل 105 هدفا وصناعة 76.

ورفع نيمار مع برشلونة لقب دوري أبطال أوروبا مرة والدوري الإسباني مرتين وكأس إسبانيا 3 مرات والسوبر مرة وكأس العالم للأندية مرتين، في 4 سنوات مع رفاق ليونيل ميسي.

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