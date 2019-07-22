كلوب يتحدث عن إصابة لاعبه الجزائري الشاب "كان محظوظا"

يتمنى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول ألا تكون إصابة لاعبه الجزائري الشاب ياسر العروسي في مباراة الفريق الودية ضد إشبيلية خطيرة.

العروسي تعرض لإصابة قوية في قدمه في الدقيقة 80 إثر تدخل عنيف منجوريس جانون لاعب إشبيلية استوجب حصول الأخير على بطاقة حمراء.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد أخبرني الطبيب أنه كان محظوظًا بعدما تلقى هذه الضربة القوية".

وأضاف "بالطبع سيكون علينا انتظار تقييم الطاقم الطبي لحالته، فالأمور ليست واضحة الآن بنسبة 100%".

وخسر ليفربول بنتيجة 1-2 على يد إشبيلية في المباراة التي أقيمت بالولايات المتحدة.

Klopp on Larouci injury: “He hit him full throttle... it looks like he may have been lucky but we have to wait” #LFC pic.twitter.com/233QtXIhNk — Chris Chambers (@CapitalChambo) July 22, 2019

وخرج اللاعب المولود عام 2001 من المباراة على محفة.

العروسي - ذو الجنسية الجزائرية والجنسية الفرنسية - خريج أكاديمية ليفربول ويلعب في الجانب الأيسر كظهير أو كجناح.

وظهر ياسر بشكل طيب في مباريات ليفربول الإعدادية للموسم الجديد في ظل غياب نجوم الفريق.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب الألماني في الموسم الجديد على العروسي كبديل لأندي روبرتسون الظهير الأيسر الأساسي في ظل رحيل ألبرتو مورينو عن الفريق.

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