رئيس الزمالك: بعض اللاعبين لا يصلحون وهذا موقف الجهاز الفني.. والنحاس سيفوت لـ الأهلي

كشف رئيس مجلس إدارة الزمالك اتخاذه لقرار برحيل بعض من لاعبي الفريق، وذلك بعد التعثر أمام الجونة.

الجونة عطل الزمالك بالتعادل 2-2 في لقاء الجولة الـ 33 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال رئيس الزمالك: "بعض اللاعبين لا يصلحون للعب في الزمالك وسيرحلون من الفريق".

وأضاف في تصريحاته عبر المحور "هذا قرار نهائي بخصوص بعض اللاعبين ولكن لن يتم ذكر أي أسماء أو إعلان أي شيء قبل نهاية الدوري".

وواصل "سأنتظر لقاء الأهلي والمقاولون، وسأنتظر نهاية الدوري بعدها سيتم الإعلان عن الراحلين".

وأكمل حديثه قائلا: "لن أتحدث عن لاعبين بأعينهم ولا عن الجهاز الفني الآن. الجهاز الفني في مرحلة التقييم الآن والقرار في نهاية الدوري".

وأشار "وفرنا معسكر إعداد على أعلى مستوى للفريق بناءً على طلب الجهاز، ولذلك سيتم تقييم كل شيء عقب نهاية الدوري".

وزعم رئيس الزمالك "عماد النحاس المدير الفني لـ المقاولون العرب سيقوم بتفويت لقاء فريقه أمام الأهلي".

وأشار "المقاولون باع الهداف أحمد علي ويقولون بأن طاهر محمد طاهر لن يلعب وغيرهما من اللاعبين. أنا أقول لكم إن النحاس سيفوت اللقاء لـ الأهلي".































































































































































الأهلي يستعد لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء في لقاء قد يشهد تتويج المارد الأحمر بلقب الدوري في حالة الانتصار، وذلك بعد تعثر الزمالك بالتعادل أمام الجونة.

التعادل أوصل الزمالك للنقطة 69، وانتصار الأهلي على المقاولون العرب يكتب تتويج الأحمر بلقب الدوري بشكل رسمي.

أعلى عدد من النقاط يقدر الزمالك على الوصول له الآن هو 75 نقطة، بينما انتصار الأهلي على المقاولون يوم الأربعاء المقبل يوصله للنقطة 77 ويكتب تتويجه رسميا بلقب الدوري.

الزمالك يحتاج للانتصار ولا غيره أمام الإسماعيلي أولا، ثم يأمل في تعثر الأهلي أمام المقاولون العرب سواء بالتعادل أو الخسارة، وقتها يكون الحسم في القمة يوم 28 من الشهر الجاري.

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