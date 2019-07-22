بعد التعثر ضد الجونة.. رئيس الزمالك: أُحمّل المسؤولية للمنتخب.. الحكم فاسد ولن أترك نادر شوقي أبدا

حمَل رئيس نادي مجلس إدارة نادي الزمالك مسؤولية تعثر فريقه أمام الجونة لـ منتخب مصر واتحاد الكرة.

الجونة عطل الزمالك بالتعادل 2-2 في لقاء الجولة الـ 33 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال رئيس الزمالك: «حكم مواجهتنا أمام الجونة فاسد ولا أعرف من قام بتعيينه ولا يوجد لجنة حكام في الوقت الحالي من الأساس».

وأضاف في تصريحاته عبر قناة المحور «نستحق الحصول على ركلتي جزاء أمام الجونة. ركلتا جزاء بنسبة 100% ولم نحصل عليهما».

وتابع «أُحمّل مسؤولية التعثر لمنتخب مصر واتحاد الكرة بسبب إصابة جنش وطالبت بقيد بديل له».

وأكمل حديثه قائلا: «لا أعرف سبب هذا الغل من لاعبي الجونة؟ غل وقلة أدب ليس لها أي مبرر».

وهاجم رئيس الزمالك، نادر شوقي مدير شركة 11 المسؤولة عن إدارة فريق الجونة، مشيرا إلى «لن أتركك أبدا».































































































































































التعادل أوصل الزمالك للنقطة 69، وانتصار الأهلي على المقاولون العرب يكتب تتويج الأحمر بلقب الدوري بشكل رسمي.

أعلى عدد من النقاط يقدر الزمالك على الوصول له الآن هو 75 نقطة، بينما انتصار الأهلي على المقاولون يوم الأربعاء المقبل يوصله للنقطة 77 ويكتب تتويجه رسميا بلقب الدوري.

الزمالك يحتاج للانتصار ولا غيره أمام الإسماعيلي أولا، ثم يأمل في تعثر الأهلي أمام المقاولون العرب سواء بالتعادل أو الخسارة، وقتها يكون الحسم في القمة يوم 28 من الشهر الجاري.

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