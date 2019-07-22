محمود الجزار يوضح كواليس طرده ضد الزمالك

وضح محمود الجزار مدافع الجونة كواليس حصوله على بطاقة حمراء خلال مواجهة الزمالك في الدوري.

الجونة تعادل مع الزمالك بهدفين لكل فريق في الجولة 33 للدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال الجزار في تصريحات تليفزيونية "ما حدث كالتالي، عقب تسجيل الزمالك لهدف التعادل، ذهب لاعبو الزمالك للاعتداء على محمود الغرباوي حارس مرمى الفريق فذهبت لإبعاد اللاعبين عنه".

وأكمل "عقب ذهابي حاولت إبعاد يوسف أوباما لكنه قام بالاعتداء علي ومزق القميص الخاص بي".

وتابع "بعدها قام حكم اللقاء بطردي أنا وأوباما".

وبسؤاله عن مكافأت المباراة، قال: "لم نحصل على أموال إضافية، مواجهة الزمالك مثلها مثل أي مباراة في المكافأت".

وعن وجهته المقبلة بعد نهاية إعارته للجونة وعودته للأهلي "أنا تحت أمر الأهلي، إذا أراد إعارتي من جديد فليس لدي مانع".

واستمر "إذا حدثت مفاوضات مع الجونة فلا مانع من الاستمرار مع النادي الذي لديه إدارة محترمة للغاية".

وانتقل الجزار إلى الجونة معارا في يناير الماضي.



































































































































































































































































التعادل أوصل الزمالك للنقطة 69، وانتصار الأهلي على المقاولون العرب يكتب تتويج الأحمر بلقب الدوري بشكل رسمي.

أعلى عدد من النقاط يقدر الزمالك على الوصول له الآن هو 75 نقطة، بينما انتصار الأهلي على المقاولون يوم الأربعاء المقبل يوصله للنقطة 77 ويكتب تتويجه رسميا بلقب الدوري.

الزمالك يحتاج للانتصار ولا غيره أمام الإسماعيلي أولا، ثم يأمل في تعثر الأهلي أمام المقاولون العرب سواء بالتعادل أو الخسارة، وقتها يكون الحسم في القمة يوم 28 من الشهر الجاري.

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