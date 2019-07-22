رئيس سموحة: أفضّل بيع حسام حسن للأهلي وليس بيراميدز
الإثنين، 22 يوليه 2019 - 00:15
كتب : FilGoal
أبدى فرج عامر رئيس نادي سموحة، ترحيبه ببيع لاعبه حسام حسن إلى الأهلي لو طلبه الأخير، مشددا أن الأولوية للقلعة الحمراء أمام أي نادٍ آخر.
حسام حسن
النادي : سموحة
عامر صرّح عبر برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد: "لو أراد الأهلي وبيراميدز التعاقد مع حسام حسن، فأفضّل أن يذهب إلى الأهلي".
وبرر: "الأهلي لم يتأخر علينا أبدا في أي شيء".
واستدرك: "علاقتنا طيبة بالزمالك وبيراميدز، لكننا لا نتأخر عن الأهلي عندما يطلب لاعبا".
وكشف: "أتمنى ضم إسلام محارب وهشام محمد من الأهلي، هما لاعبان مميزان".
وأتم: "استعرنا ناصر ماهر، وأعدناه أفضل لاعب في مصر".
حسام حسن (25 عاما) سجل 9 أهداف في 27 مباراة خاضها بالدوري المصري مع سموحة في الموسم الماضي.
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