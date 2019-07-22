رئيس سموحة: أفضّل بيع حسام حسن للأهلي وليس بيراميدز

الإثنين، 22 يوليه 2019 - 00:15

كتب : FilGoal

حسام حسن يحتفل بهدف سموحة في الزمالك

أبدى فرج عامر رئيس نادي سموحة، ترحيبه ببيع لاعبه حسام حسن إلى الأهلي لو طلبه الأخير، مشددا أن الأولوية للقلعة الحمراء أمام أي نادٍ آخر.

عامر صرّح عبر برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد: "لو أراد الأهلي وبيراميدز التعاقد مع حسام حسن، فأفضّل أن يذهب إلى الأهلي".

وبرر: "الأهلي لم يتأخر علينا أبدا في أي شيء".

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واستدرك: "علاقتنا طيبة بالزمالك وبيراميدز، لكننا لا نتأخر عن الأهلي عندما يطلب لاعبا".

وكشف: "أتمنى ضم إسلام محارب وهشام محمد من الأهلي، هما لاعبان مميزان".

وأتم: "استعرنا ناصر ماهر، وأعدناه أفضل لاعب في مصر".

حسام حسن (25 عاما) سجل 9 أهداف في 27 مباراة خاضها بالدوري المصري مع سموحة في الموسم الماضي.

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