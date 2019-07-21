خاص بعد تعثر الزمالك.. الأهلي لـ في الجول: مواجهة المقاولون ستكون الأصعب هذا الموسم

الأحد، 21 يوليه 2019 - 22:29

كتب : أحمد الخولي

مروان محسن مع الأهلي أمام المقاولون العرب

وصف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، مواجهة فريقه المقبلة أمام المقاولون العرب بـ"الأصعب هذا الموسم".

الأهلي يستعد لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء في لقاء قد يشهد تتويج المارد الأحمر بلقب الدوري في حالة الانتصار، وذلك بعد تعثر الزمالك بالتعادل أمام الجونة. (طالع التفاصيل)

وتحدث عبد الحفيظ قائلا: "الدوري لم ينته حتى الآن ومازالت المنافسة مشتعلة".

أخبار متعلقة

أحمد ياسر ريان يتحدث عن اشتباكات ما بعد هدفه في الزمالك المصري لـ في الجول: مقعدنا في الكونفدرالية يتحدد بالتصنيف وليس ترتيبنا في الدوري الجونة يُعطل الزمالك ويدفع بلقب الدوري في اتجاه الأهلي نائب رئيس المصري: وافقنا على طلب "الشركة الوسيطة" من الأهلي لضم إسلام عيسى.. بعدها تراجعوا

وأضاف في تصريحاته عبر FilGoal.com "الأهلي سيلعب المباراة الأصعب هذا الموسم أمام المقاولون العرب. ستكون الأصعب والأهم لـ الأهلي هذا الموسم".

وواصل "هدفنا هو الانتصار وحسم لقب الدوري بشكل رسمي. هذا ما نُركز عليه ولا ننشغل بأي أمور أخرى".

وتابع "يجب الاستعداد بشكل جيد والتركيز من الجميع لتحقيق الانتصار أمام المقاولون".

وأتم "الإرادة موجودة لدى الجميع لكي نحقق هدفنا".

التعادل أوصل الزمالك للنقطة 69، وانتصار الأهلي على المقاولون العرب يكتب تتويج الأحمر بلقب الدوري بشكل رسمي.

أعلى عدد من النقاط يقدر الزمالك على الوصول له الآن هو 75 نقطة، بينما انتصار الأهلي على المقاولون يوم الأربعاء المقبل يوصله للنقطة 77 ويكتب تتويجه رسميا بلقب الدوري.

الزمالك يحتاج للانتصار ولا غيره أمام الإسماعيلي أولا، ثم يأمل في تعثر الأهلي أمام المقاولون العرب سواء بالتعادل أو الخسارة، وقتها يكون الحسم في القمة يوم 28 من الشهر الجاري.

اقرأ أيضا:

الجونة يُعطل الزمالك ويدفع بلقب الدوري في اتجاه الأهلي

قرعة تمهيدي دوري أبطال إفريقيا.. تعرف على طريق بطل الدوري ووصيفه

فرج عامر: بامبو وقّع لـ سموحة ولن أقف في طريقه.. وتعاقدنا مع الهاني سليمان

قرعة الكونفدرالية – المصري يواجه فريق كونغولي.. وتجنيب ثالث الدوري من التمهيدي

نائب رئيس المصري: وافقنا على طلب "الشركة الوسيطة" من الأهلي لضم إسلام عيسى.. بعدها تراجعوا

في الدوري الزمالك الأهلي المقاولون العرب

نرشح لكم

أخر الأخبار

رئيس الزمالك: بعض اللاعبين لا يصلحون وهذا موقف الجهاز الفني.. والنحاس سيفوت لـ الأهلي 5 دقيقة | الدوري المصري
بعد التعثر ضد الجونة.. رئيس الزمالك: أُحمّل المسؤولية للمنتخب.. الحكم فاسد ولن أترك نادر شوقي أبدا 17 دقيقة | الدوري المصري
محمود الجزار يوضح كواليس طرده ضد الزمالك 22 دقيقة | الدوري المصري
رئيس سموحة: أفضّل بيع حسام حسن للأهلي وليس بيراميدز 36 دقيقة | الدوري المصري
أنشيلوتي: أريد التعاقد مع جيمس ولست قلقا من مفاوضاته مع أتليتكو مدريد 40 دقيقة | أوروبا
تقرير إيطالي: كايسيدو يفتح الباب لانضمام أحمد حسن كوكا إلى لاتسيو 58 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بالفيديو – بلماضي: المصريون شجعونا في النهائي؟ سأذهب إلى طبيب عيون لأنني لم أر ذلك 2 الإسماعيلي لـ في الجول: بامبو ومتولي ودونجا لن يشاركوا أمام الزمالك 3 خبر في الجول – أشرف صبحي يستطلع رأي حسن شحاتة لتدريب المنتخب.. وأمر واحد يُعطل كل شيء 4 حوار في الجول (1) – هاني رمزي يفتح النار ويوضح كواليس اختيارات أجيري وتغير الخطة

قد ينال إعجابك