وصف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، مواجهة فريقه المقبلة أمام المقاولون العرب بـ"الأصعب هذا الموسم".

الأهلي يستعد لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء في لقاء قد يشهد تتويج المارد الأحمر بلقب الدوري في حالة الانتصار، وذلك بعد تعثر الزمالك بالتعادل أمام الجونة. (طالع التفاصيل)

وتحدث عبد الحفيظ قائلا: "الدوري لم ينته حتى الآن ومازالت المنافسة مشتعلة".

وأضاف في تصريحاته عبر FilGoal.com "الأهلي سيلعب المباراة الأصعب هذا الموسم أمام المقاولون العرب. ستكون الأصعب والأهم لـ الأهلي هذا الموسم".

وواصل "هدفنا هو الانتصار وحسم لقب الدوري بشكل رسمي. هذا ما نُركز عليه ولا ننشغل بأي أمور أخرى".

وتابع "يجب الاستعداد بشكل جيد والتركيز من الجميع لتحقيق الانتصار أمام المقاولون".

وأتم "الإرادة موجودة لدى الجميع لكي نحقق هدفنا".





















































































التعادل أوصل الزمالك للنقطة 69، وانتصار الأهلي على المقاولون العرب يكتب تتويج الأحمر بلقب الدوري بشكل رسمي.

أعلى عدد من النقاط يقدر الزمالك على الوصول له الآن هو 75 نقطة، بينما انتصار الأهلي على المقاولون يوم الأربعاء المقبل يوصله للنقطة 77 ويكتب تتويجه رسميا بلقب الدوري.

الزمالك يحتاج للانتصار ولا غيره أمام الإسماعيلي أولا، ثم يأمل في تعثر الأهلي أمام المقاولون العرب سواء بالتعادل أو الخسارة، وقتها يكون الحسم في القمة يوم 28 من الشهر الجاري.

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