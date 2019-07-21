رضا شحاتة: توتر الزمالك كان طبيعيا.. ونجحنا في استغلال نقاط ضعفهم

أشاد رضا شحاتة القائم بأعمال المدير الفني للجونة ضد الزمالك بلاعبي فريقه خلال المباراة مشيرا إلى استغلال نقاط ضعف الفريق الأبيض في اللقاء.

وتعادل الزمالك مع الجونة بهدفين لكل فريق في الجولة 33 للدوري. (طالع التفاصيل)

وقال شحاتة: "أبارك للأولاد على الأداء في مباراة اليوم، كما أبارك لمجلس الإدارة الذي وثق بنا. من المهم العمل مع إدارة تثق بك وتدعمك لأن هذا يدفعك لتقديم أفضل ما لديك".

وتابع "الأداء كان مرضيا والأداء أهم من النتيجة، لكننا كنا أيضا نطمح للفوز، لكن الحمد لله على نقطة التعادل".

وأوضح "الفريق حصل على فترة راحة ثم عاد لفترة إعداد وكان من الصعب استعادة الروح والدوافع مرة أخرى لكننا نجحنا في القيام بهذا الأمر".

واستمر "تم تقديم موعد المباراة 3 أيام، وكنا نطمح لأن نخوض مباراتين وديتين، لذا قررنا إلغاء مباراة وخوضنا ودية واحدة فقط لأننا لم نتمكن من السفر للقاهرة بسبب الوقت ولم تكن على المستوى المطلوب".

وعن استقبال الفريق لهدف التعادل في الدقيقة الأخيرة "اللاعبون كانوا يرغبون في الوصول لأعلى مستوى، لكن علينا أن نجعلهم أن يكونوا في قمة تركيزهم في الدقائق الأخيرة وأن تكون نسبة التركيز أعلى".

واستطرد "اللعب على الفوز ضد الزمالك كان صعبا لعودتنا من فترة الراحة، حاولنا استفزاز الزمالك في الشوط الثاني وبالفعل نجحنا في الاختراق من الأطراف لأنها نقطة ضعف الفريق".

وكشف شحاتة عن نقطة ضعف الزمالك هذا الموسم "لاعبو الزمالك يشعرون بالتوتر مع مرور الوقت في المباراة دون التسجيل، لا يتمركزوا بشكل صحيح ولا ينفذوا الارتداد بشكل سليم".

وأشاد شحاتة بمحمود الشبراوي الذي سجل هدفا وصنع الاخر "صنع الفارق واستغل الثغرة الموجودة في الزمالك في الناحية اليسرى".



































































































































































































































































ورفض شحاتة تبرير أداء الجونة لأن اتجاه الهواء كان يساعدهم في شن الهجمات "لا أفضل قول هذا الأمر، نحن نلعب ضد عناصر تشارك في بطولات إفريقيا وتلعب ضد منتخبات قوية وتواجه ضغوط".

واستمر "الهواء (شماعة) ليس لها معنى، ولم نستخدم الهواء خلال الشوط الأول، لكن يجب أن تخرج المبررات ومثل هذه الأمور، نحن الجونة لن نرد على هذا الحديث، ولن نقحم أنفسنا في أمور جانبية، فلتتحدثوا كما تريدون، ونحن سنستمر في العمل".

وأكمل "من الممكن أن يُستغل الهواء من قبل أي فريق، كل فريق يلعب شوط ومعه الهواء، لكن أنا لم استغل الهواء وقمت باللعب على التمريرات الأرضية، الهواء ليس ميزة لنلعب عليها".

وعن دخول لاعبي الفريقين في مناوشات خلال اللقاء، قال: "التوتر كان طبيعيا لأن الزمالك ينافس وكان سيخسر المباراة وهو يريد الحصول على نقاط اللقاء كاملة".

وأضاف "لم أخف من الزمالك، لكن كنت أخشى أن يسجلوا هدفا ثانيا عقب هدفهم الأول، لكننا كنا بقدر الموقف وسجلنا هدفا وأضافنا أخر".

وأتم "الفريق ظهر بشكل جيد، كل اللاعبين يرغبون في تقديمهم أنفسهم بشكل رائع، وتلك الأمور ستظهر في الفترة المقبلة".

وأنهى الجونة الدوري في المركز الـ15 برصيد 38 نقطة.

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