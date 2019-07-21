كشف نادر شوقي مدير شركة 11 المسؤولة عن إدارة فريق الجونة، أن تصريحاته بإشراك البدلاء أمام الزمالك كانت للتمويه.

الجونة عرقل الزمالك في مباراة مثيرة، وتعادل معه بهدفين لكل طرف في محافظة البحر الأحمر، بالجولة 33 من الدوري المصري.

وصرّح شوقي لـ FilGoal.com: "طوال الأيام الماضية كانت تدريباتنا قائمة على مشاركة اللاعبين الأساسيين فقط أمام الزمالك، وخصوصا لاعبينا المعارين من الأهلي لما يمثلونه من قوة في الفريق".

وشدد: "نيتنا كانت الاعتماد عليهم، ولكن تعمّدنا إشاعة عدم مشاركتهم كنوع من التمويه والخداع".

وكان نادر شوقي قد صرّح يوم أمس أن نيبوشا ميلوسيفيتش المدير الفني للجديد يريد التعرف أكثر على اللاعبين، وأن الجونة يتجه لإشراك لاعبين بدلاء وعدم الاعتماد على خماسي الأهلي المعار، قبل أن تخرج التشكيلة مغايرة لذلك. (طالع التفاصيل)

وعن وصف الجونة بأنه فرع آخر للأهلي، خصوصا مع استعارة 5 لاعبين من صفوفه، رد شوقي: "هذا غير صحيح، الجونة لا يبحث إلا عن مصلحته وتأكيد أنه يستحق التواجد في دوري الأضواء والشهرة وإنهاء الموسم في مكانة متميزة بجدول المسابقة".



































































































































































































































































الجونة رفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز 14 بتعادله مع الزمالك.

التعادل أوصل الزمالك للنقطة 69، وانتصار الأهلي على المقاولون العرب يكتب تتويج الأحمر بلقب الدوري بشكل رسمي.

أعلى عدد من النقاط يقدر الزمالك على الوصول له الآن هو 75 نقطة، بينما انتصار الأهلي على المقاولون يوم الأربعاء المقبل يوصله للنقطة 77 ويكتب تتويجه رسميا بلقب الدوري.

الزمالك يحتاج للانتصار ولا غيره أمام الإسماعيلي أولا، ثم يأمل في تعثر الأهلي أمام المقاولون العرب سواء بالتعادل أو الخسارة، وقتها يكون الحسم في القمة يوم 28 من الشهر الجاري.

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