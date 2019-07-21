تقرير: وست هام يستهدف التعاقد مع ظهير موناكو

الأحد، 21 يوليه 2019 - 23:21

كتب : محمد يسري

دجبريل سيديبي

يستهدف نادي وست هام التعاقد مع دجبريل سيديبي ظهير موناكو في فترة الانتقالات الصيفة الحالية.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن سيديبي سيكلف خزائن وست هام 15 مليون جنيه إسترليني.

وانتقل سيديبي إلى ليون عام 2016 قادما من ليل.

وخاض الظهير الأيمن الفرنسي صاحب الـ26 عاما 114 مباراة مع موناكو.

وتوج سيديبي مع الفريق بلقب الدوري لموسم 2016-2017.

وتعاقد وست هام حتى الآن مع بابلو فورنالس من فياريال وسباستيان هالير من إينتراخنت فرانفكورت.

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