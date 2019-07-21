الشبراوي: أخذت قرارا بالتسديد ولم أفكر في أي شيء آخر

تحدث محمود الشبراوي لاعب الجونة عن هدفه الذي سجله في شباك الزمالك في الدقائق الأخيرة بعد نزوله كبديل.

الشبراوي حل بديلا في الدقيقة 64 من الشوط الثاني ليصنع هدف التعادل ومن ثم يسجل هدف التقدم قبل أن يُدرك الزمالك نقطة من اللقاء في الدقيقة الأخيرة.

هدف الشبراوي جاء من عرضية غالطت عمر صلاح حارس الزمالك الذي فشل في التصدي للكرة لتسكن الشباك، ليؤكد الشبراوي أن هدفه كان التسديد قائلا لمراسل "أون سبورت": "أخذت قرارا بالتسديد ولم أفكر في أي شيء آخر والحمد لله سكنت الكرة الشباك".

وواصل "تلك ثاني مباراة لي بعد العودة من إصابة الرباط الصليبي، هدفي كان تغيير نتيجة المباراة بعد نزولي، شاركت في هجمتين انتهت كلاهما بصناعة هدف وتسجيل آخر".

وعن عودته من الإصابة واصل "قبل الإصابة بالرباط الصليبي سجلت هدفين في وادي دجلة وعندما عدت لم أقلق".

واختتم عن احتفاله بالهدف: "الاحتفال كان موجها لرئيس النادي الذي وقف بجانبي أثناء ومنذ عودتي من الإصابة وأـيضا هشام زكريا الذي ضمني من الدرجة الثالثة حتى أشارك في الدوري الممتاز".

اللاعب البالغ 22 عاما شارك الموسم الحالي في 11 مباراة سجل 3 أهداف وصنع هدفا.























































































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