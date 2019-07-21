أحمد حمدي يكشف موقفه مع الأهلي عقب نهاية إعارته مع الجونة

تحدث أحمد حمدي صانع ألعاب الجونة عن التعادل مع الزمالك ومستقبله مع الأهلي عقب نهاية إعارته.

وفرض الجونة على ملعبه التعادل ليقرب درع الدوري من الأهلي عقب نهاية اللقاء بهدفين لكل فريق.

أحمد حمدي تحدث عقب اللقاء عن النتيجة لمراسل "تايم سبورت" "كنا نتمنى أن نقدم أداء أفضل والزمالك تعادل بهدف في الدقائق الأخيرة بنسبة توفيق عالية، وكنا نهدف للفوز على ملعبنا والجميع يتابعنا منذ البداية ونسير بخطى ثابتة".

وعن التأثر بفترة توقف الدوري بسبب إقامة كأس الأمم الإفريقية واصل " تلك المباراة تعد الأولى لنا في الدوري بعد فترة راحة ومعسكر إعداد، عكس الزمالك الذي يمتلك لاعبين دوليين في المنتخب وآخرين حصلوا على راحة فالأمور كانت مختلفة".

وشهد هدفا الجونة ومن ثم هدف تعادل الزمالك القاتل اشتباكات بين لاعبي الفريقين أدت لطرد محمود يوسف "أوباما" ومحمود الجزار ليفسر حمدي ما حدث قائلا : "كل فريق يرغب في الفوز ويدافع عن فريقه هذا يحدث بشكل عادي في الكرة والأمر مختلف خارج الملعب".

وأتم عن مستقبله مع الأهلي عقب نهاية إعارته " مستقبله في الأهلي: "إعارتي انتهت وأنا تحت أمر الأهلي، وأيضا الاحتراف يعود إلى رغبة النادي".

صانع الألعاب البالغ 21 عاما خاض 13 مباراة مع الجونة خلال النصف الثاني من الموسم الجاري سجل هدفا وصنع آخر.























































































التعادل أوصل الزمالك للنقطة 69، وانتصار الأهلي على المقاولون العرب يكتب تتويج الأحمر بلقب الدوري بشكل رسمي.

أعلى عدد من النقاط يقدر الزمالك على الوصول له الآن هو 75 نقطة، بينما انتصار الأهلي على المقاولون يوم الأربعاء المقبل يوصله للنقطة 77 ويكتب تتويجه رسميا بلقب الدوري.

الزمالك يحتاج للانتصار ولا غيره أمام الإسماعيلي أولا، ثم يأمل في تعثر الأهلي أمام المقاولون العرب سواء بالتعادل أو الخسارة، وقتها يكون الحسم في القمة يوم 28 من الشهر الجاري.

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