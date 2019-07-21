بعد تأكُد مشاركة المصري في كأس الكونفدرالية، هل يبدأ المنافسة من الدور التمهيدي أم يتجنبه؟

ياسر سالم مدير الكرة في المصري صرّح لـ FilGoal.com: "نتواصل مع مسؤولي الاتحاد الإفريقي لتحديد موقفنا من قرعة كأس الكونفدرالية".

وأضاف: "علمنا أن القرعة تقام بنظام تصنيف الفرق وليس ترتيبهم في جدول الدوري المحلي، وهو ما يجعلنا نبدأ مبارياتنا من الدور التمهيدي الثاني".

وأتم: "في جميع الأحوال، نحن جاهزون للمشوار الإفريقي".

مقعدا الأندية المصرية في قرعة الاتحاد الإفريقية للبطولة، حمل اسم Egypt1، وEgypt2، دون تحديد الطرفين الذين لم يُحسما حتى اللحظة، إذ من المنتظَر أن يكونا صاحبي المركز الثالث والرابع في الدوري المصري بحسب عامر حسين رئيس لجنة المسابقات.

المصري حسم المركز الرابع، والمقعد الآخر لصاحب المركز الثالث ينحصر بين الزمالك وبيراميدز.

المصري يتقدّم على بيراميدز في التصنيف الإفريقي، فإن تم العمل بالتصنيف، يكون المصري هو الفريق المسمى Egypt1، وذلك حال احتلال بيراميدز للمركز الثالث في الدوري.

أما لو تم الأخذ بترتيب الأندية في الدوري المحلي، سيحمل المصري مسمى Egypt2.

الفريق تحت اسم Egypt2 يلعب البطولة من دورها التمهيدي، ويلتقي بـ إيتوال دو كونجو (النجم الكونغولي) من جمهورية الكونغو برازفايل.

أما فريق Egypt1، فيتجنّب الدور التمهيدي، ويلعب أمام الفائز من مقديشيو سيتي الصومالي، وماليندي من زنزبار.

يذكر أن الأهلي ضمن المشاركة في دوري أبطال إفريقيا رسميا بغض النظر عن مركزه كأول أو ثان، فيما ضمن المصري المشاركة في الكونفدرالية كرابع الدوري رسميا أيضا.

ومازال الزمالك بحاجة لفوز واحد من ثلاث مباريات ليضمن المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، ثم يتحدد بعد ذلك من سيكون بطل الدوري بين الأهلي والزمالك.

أما بيراميدز، فقد يكون ثاني الدوري –كما هو الحال الآن- أو ثالث في حالة تحقيق الزمالك لأي فوز، ووقتها يشارك الزمالك في دوري الأبطال، وبيراميدز في الكونفدرالية.

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