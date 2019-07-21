كين عن هدفه في يوفنتوس: استلهمت الفكرة من بيكهام وروني منذ صغري

الأحد، 21 يوليه 2019 - 22:00

كتب : محرر في الجول

هاري كين

أكد هاري كين هداف توتنام أنه لطالما حاول التسجيل من منتصف الملعب وهو صغير السن لتسجيل هدف مثل الذي سجله في يوفنتوس.

هاري كين

النادي : توتنام هوتسبر

واين روني

النادي : دي سي يونايتد

توتنام هوتسبر

وهز كين شباك يوفنتوس بهدف خرافي من منتصف الملعب في الودية التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد. (طالع التفاصيل)

وقال كين: "من الرائع أن أسجل مثل هذا الهدف، حاولت سابقا أن أسجل مثله لكن الكرة كانت تذهب بعيدا عن المرمى".

وأضاف "بمجرد رؤيته (فويتشيك تشيزني) خارج المرمى سددت وكان من الرائع رؤية هذا الهدف".

واستمر "لم استقبل أي رسائل من (وأين) روني أو (ديفيد) بيكهام لكني رأيت روني يفعلها كثيرا من قبل".

وتابع "تلك النوعية من الكرات لا تتدرب عليها، إن شيء غريزي تقوم به على أرض الملعب، لكن لكي أكون صريحا في الشوط الأول كان لدينا فرصة مثلها حين كان جيانلويجي بوفون خارج مرماه وكل دكة البدلاء طلبت من سون التسديد، لذا الفكرة كانت في رأسي".

وأشاد كين بدور لوكاس مورا في استخلاص الكرة والضغط على لاعب يوفنتوس "مورا قام بشيء جيد حين استعاد الكرة".

وأوضح "هنا فكرت لماذا لا أحاول؟ وبمجرد التسديد علمت أنه لربما يكون هناك فرصة".

واستعاد كين ذكريات طفولته في تسجيل هذا الهدف "كطفل كنت أحاول أن أسجل مثل هذا الهدف حين شاهدت ديفيد بيكهام وواين روني، وكنت أحاول تسجيله بطريقتي".

وأتم "من يعلم؟ ربما يكون هذا الهدف بداية لأن أسجل بهذه الطريقة في الفترة المقبلة".

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