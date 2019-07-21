بالفيديو – هدف خارق لـ كين يقهر يوفنتوس في الوقت القاتل

سجل هاري كين هدفا خارقا في الوقت القاتل، لينصر فريقه توتنام على يوفنتوس بنتيجة 3-2 في الكأس الدولية للأبطال.

المباراة التي أقيمت على ملعب سنغافورة الوطني اليوم الأحد، شهدت إثارة وندية كبيرتين، وحسمها الإنجليز في الوقت بدل الضائع.

إيريك لاميلا، ولوكاس مورا، وهاري كين سجلوا لـ توتنام، بينما سجّل جونزالو إيجوايين، وكريستيانو رونالدو لـ يوفنتوس.

المباراة شهدت مشاركة جيانلويجي بوفون في التشكيلة الأساسية لـ يوفنتوس بعد عودته من باريس سان جيرمان.

لكنه لم يقدر على منع الأرجنتيني لاميلا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 31.

في الشوط الثاني اشتعلت المباراة عندما أدرك إيجوايين التعادل لـ يوفنتوس في الدقيقة 56، قبل أن يعقبه زميله كريستيانو رونالدو بهدفٍ ثانٍ سريع في ظرف 4 دقائق.

لكن لوكاس مورا ظهر وأدرك التعادل لـ توتنام في الدقيقة 65، قبل أن تأتي لقطة المباراة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

هاري كين استغل تقدُم فويتشيك تشيزني عن مرماه، وباغته بتسديدة بعيدة المدى سكنت شباكه وأهدت الانتصار لـ توتنام.

يوفنتوس يواجه إنتر ميلان يوم الأربعاء المقبل في ملعب نانجينج بالصين، بينما يلعب توتنام يوم الخميس أمام مانشستر يونايتد في ملعب هونجكو بمدينة شانغهاي الصينية.

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