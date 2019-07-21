التشيرنجيتو: بيل لم يلعب أمام بايرن بطلب من وكيله.. قد يسافر الصين خلال أيام

الأحد، 21 يوليه 2019 - 21:27

كتب : FilGoal

جاريث بيل - ريال مدريد

لا يبدو جاريث بيل مرحبا للغاية بالرحيل عن ريال مدريد، بسبب راتبه المرتفع الذي قد لا يتوفر له في أي نادٍ آخر.

رغم ذلك، شكلت تصريحات زين الدين زيدان المباشرة بعد الهزيمة الودية أمام بايرن ميونيخ، منعرجا جديدا، وفتحت الباب على مصرعيه لرحيل لاعبه.

طالع تصريحات زيدان الساخنة التي تمنى فيها سرعة رحيل بيل من هنا

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جوسيب بيدريرول مقدّم برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني، غرّد عبر حسابه على "تويتر":

"بيل لم يلعب أمام بايرن ميونيخ لأنه وكيله طلب ذلك من ريال مدريد. اللاعب لديه عرضين من الصين وفقا لوكيله".

لاحقا ذكر البرنامج أن بيل قد "يسافر إلى الصين خلال أيام للخضوع للفحص الطبي".

يأتي هذا تزامنا مع تقرير صحيفة "تيليجراف" البريطانية الذي ذكرت فيه رغبة نادي بكين جوان الصيني جعل بيل الأعلى تقاضيا للأجر في الدوري الصيني.

بيل يتقاضى ما يوازي 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ولن يقدر على توفير راتب مماثل له سوى أندية معدودة.

بيدريرول عاد وغرّد بعد ذلك:

"الصينيون لا يريدون دفع قيمة الانتقال".

مما يعني أن حصول بيل على راتب يرضيه، يتطلب الاستغناء عنه مجانا، وهو أمر سترفضه إدارة ريال مدريد على الأرجح.

جوناثان بارنيت وكيل بيل هاجم زيدان فورا بعد تصريحات الأخير ووصفه بـ "المخزِ"، مطالبا إياه احترام ما فعله لـ ريال مدريد. (طالع التفاصيل)

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