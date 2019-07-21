التشيرنجيتو: بيل لم يلعب أمام بايرن بطلب من وكيله.. قد يسافر الصين خلال أيام

لا يبدو جاريث بيل مرحبا للغاية بالرحيل عن ريال مدريد، بسبب راتبه المرتفع الذي قد لا يتوفر له في أي نادٍ آخر.

رغم ذلك، شكلت تصريحات زين الدين زيدان المباشرة بعد الهزيمة الودية أمام بايرن ميونيخ، منعرجا جديدا، وفتحت الباب على مصرعيه لرحيل لاعبه.

طالع تصريحات زيدان الساخنة التي تمنى فيها سرعة رحيل بيل من هنا

جوسيب بيدريرول مقدّم برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني، غرّد عبر حسابه على "تويتر":

"بيل لم يلعب أمام بايرن ميونيخ لأنه وكيله طلب ذلك من ريال مدريد. اللاعب لديه عرضين من الصين وفقا لوكيله".

ÚLTIMA HORA: BALE no jugó ante el Bayern porque su representante PIDIÓ al Madrid que ZIDANE NO le pusiera. El galés, según su agente, tiene DOS OFERTAS de China. Tic tac, tic tac...@elchiringuitotv pic.twitter.com/qqV9Yjy3lM — Josep Pedrerol (@jpedrerol) July 21, 2019

لاحقا ذكر البرنامج أن بيل قد "يسافر إلى الصين خلال أيام للخضوع للفحص الطبي".

🚨🚨NOTICIA @elchiringuitotv: BALE podría VIAJAR a CHINA en los próximos DÍAS para pasar RECONOCIMIENTO MÉDICO. pic.twitter.com/gtG67731EB — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 21, 2019

يأتي هذا تزامنا مع تقرير صحيفة "تيليجراف" البريطانية الذي ذكرت فيه رغبة نادي بكين جوان الصيني جعل بيل الأعلى تقاضيا للأجر في الدوري الصيني.

بيل يتقاضى ما يوازي 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ولن يقدر على توفير راتب مماثل له سوى أندية معدودة.

بيدريرول عاد وغرّد بعد ذلك:

"الصينيون لا يريدون دفع قيمة الانتقال".

مما يعني أن حصول بيل على راتب يرضيه، يتطلب الاستغناء عنه مجانا، وهو أمر سترفضه إدارة ريال مدريد على الأرجح.

جوناثان بارنيت وكيل بيل هاجم زيدان فورا بعد تصريحات الأخير ووصفه بـ "المخزِ"، مطالبا إياه احترام ما فعله لـ ريال مدريد. (طالع التفاصيل)

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