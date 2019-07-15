سكاي: هاري ماجواير أخبر ليستر برغبته في الرحيل.. وعقبة في الطريق

الإثنين، 15 يوليه 2019 - 18:14

كتب : رامي جمال

احتفال هاري ماجواير بهدف ليستر سيتي في ليفربول

أخبر هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي ناديه برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الاثنين فإن المدافع الإنجليزي أعلن عن رغبته خلال تجمع للفريق في معسكره الاستعدادي للموسم الجديد في فرنسا.

ولكن هنا وجد ماجواير عقبة، إذ أن إدارة ليستر أبلغت اللاعب الإنجليزي بموافقتها على رحيله بشرط الحصول على عرض يوافق مطالبهم المادية.

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وأوضح التقرير أنه حتى الآن فإنه لا يوجد أي ناد قدم عرضا يتوافق مع ما يطالب به ليستر سيتي.

كما أشارت الشبكة الإنجليزية إلى أن مانشستر يونايتد هو من يتصدر سباق التعاقد مع ماجواير بعدما قدم عرضا مقابل 70 مليون جنيه إسترليني.

أما مانشستر سيتي فقال إنه سيقدم عرضا مساويا لعرض جاره وردت إدارة ليستر على الناديين بأن كلا العرضين لم يقتربا مما يريدون الحصول عليه.

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