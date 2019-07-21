صفقة تبادلية في الأفق؟ تقرير: بيل + مبلغ مالي = نيمار إلى ريال مدريد

يبدو أننا سنشاهد فصلا جديدا في قصة نيمار مع باريس سان جيرمان لكن تلك المرة مع ريال مدريد وليس برشلونة.

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صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية أوضحت أن باريس سان جيرمان يرغب في إجراء صفقة تبادلية بينه وبين ريال مدريد ينتقل بموجبها نيمار إلى الفريق الإسباني مقابل الحصول على خدمات بيل.

لكن الحصول على خدمات بيل لن يكن كافيا. إذ يرغب باريس في الحصول على بيل + مبلغ مالي.

وأوضح مصدر مقرب من نيمار أن تلك الفكرة قد تم مناقشتها خلال الأسبوعين الماضيين في ظل رغبة اللاعب البرازيلي في العودة إلى إسبانيا.

فترة بيل مع ريال مدريد يبدو أنها انتهت بعدما أعلن زين الدين زيدان المدير الفني للفريق أنه "من الأفضل لكل الأطراف" رحيل الجناح الويلزي. (طالع التفاصيل)

أما نيمار فيريد العودة إلى إسبانيا مرة أخرى، مما جعل برشلونة يرغب في الحصول على خدماته.

وتأخر نيمار عن الانضمام لمعسكر باريس سان جيرمان الإعدادي للموسم الجديد، ليتخذ النادي الفرنسي إجراءات ضده مشيرا إلى أن نجم البرازيل يمكنه الرحيل. (طالع التفاصيل)

نيمار انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 وأصبح أغلى لاعب في العالم بعدما دفع النادي الفرنسي الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب والبالغ 222 مليون يورو.

وشارك نيمار في 58 مباراة مع باريس سان جيرمان وسجل خلالها 51 هدفا وصنع 29 هدفا.

ومع برشلونة شارك في 186 مباراة سجل خلالها 105 هدفا وصنع 76.

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