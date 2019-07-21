رودريجو يفسر لماذا سدد ركلة الحرة ضد بايرن ميونيخ

الأحد، 21 يوليه 2019 - 18:11

كتب : محرر في الجول

رودريجو جويس - ريال مدريد

فسر رودريجو جويس لاعب ريال مدريد قرار تسديدة للركلة الحرة المباشرة التي سجل منها هدفا ضد بايرن ميونيخ.

رودريجو سيلفا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

البرازيلي الشاب سجل هدفا من ركلة حرة عقب نزوله بدقائق في شباك بايرن ليحتفل بطريقة جعلت النادي الملكي غير سعيدا. (طالع التفاصيل)

إلا أن رودريجو أوضح لماذا سدد الكرة "كنت أسدد الركلات الحرة دائما في سانتوس لذا طلبت أن أسدد الكرة".

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وتابع "حزين بسبب النتيجة لكني سعيد ومتحمس بسبب اللعب هنا، لقد كان حلما بالنسبة لي أن ألعب لـ ريال مدريد، النادي الذي أراه الأفضل في العالم".

وعن مركزه الجديد، قال: "(زين الدين) زيدان طلب مني اللعب في وسط الملعب، لكني دائما كنت ألعب في الجناح وهو المركز الذي أشعر فيه بالراحة".

ولا يعرف رودريجو موقفه من اللعب في الفريق الأول في الموسم الجديد "لست متأكدا بعد من اللعب في الفريق الأول حتى الآن، الأمر يعود لزيدان وطاقمه".

وأتم "أركز على أن أظهر بشكل مميز في أول فترة إعداد مع الفريق".

وانتقل رودريجو إلى ريال مدريد قادما من سانتوس مقابل 45 مليون يورو بحسب التقارير الواردة من إسبانيا.

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