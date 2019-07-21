أس: ريال مدريد غير معجب باحتفال رودريجو بعد الهدف

عاش رودريجو جويس لحظة سعيدة للغاية في مسيرته، بتسجيله أول هدف له بقميص ريال مدريد، لكن ردود الفعل على احتفاله لم تكن سعيدة.

رودريجو سيلفا النادي : ريال مدريد ريال مدريد

صحيفة "أس" الإسبانية عنونت "هذا ليس مسموحا به في ريال مدريد".

ريال مدريد خسر 1-3 أمام بايرن ميونيخ بالكأس الدولية للأبطال الليلة الماضية، في أولى المباريات الودية للميرنجي استعدادا للموسم الجديد، مباراة شهدت تسجيل رودريجو أول أهدافه مع فريقه في ظهوره الأول.

رودريجو دخل بديلا بين الشوطين، قبل أن يخطف الأضواء في الدقيقة 82 وينطلق مراوغا زفين أورليتش حارس مرمى بايرن، ويتسبب في طرده بالبطاقة الحمراء.

لاعب سانتوس السابق انبرى بنفسه لتنفيذ المخالفة، وسجلها هدفا رائعا في الدقيقة 84، كان الوحيد لفريقه في المباراة، وكان الأول له بقميص ريال مدريد.

ليأتي احتفال رودريجو الصاخب للغاية والذي استغرق وقتا طويلا، وهو ما أثار حفيظة قدامى ريال مدريد بحسب صحيفة أس.

في الوقت نفسه، ركض ناتشو فيرنانديز قائد الفريق حينها نحو الشباك وأخذ الكرة سريعا، واتجه نحو رودريجو وفينيسيوس جونيور مطالبا إياهما بإنهاء الاحتفال سريعا والعودة إلى نصف ملعبهما لاستئناف اللعب.

ريال مدريد اشترى رودريجو (18 عاما) من سانتوس في يونيو 2018، على أن ينضم إليه بعد عام، وقُدرت قيمة الصفقة بـ45 مليون يورو.

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