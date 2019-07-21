تفوق على توتنام.. تليجراف: أرسنال واثق من الحصول على خدمات سيبايوس

يثق مسؤولو أرسنال في قدرتهم على الحصول على خدمات داني سيبايوس لاعب ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صحيفة "تليجراف" الإنجليزية نشرت تقريرا يفيد بأن أرسنال واثق في إنهاء صفقة سيبايوس لصالحه ليكون بديلا لـ أرون رامسي الذي رحل لـ يوفنتوس في صفقة انتقال حر.

واقترب أرسنال من الظفر بـ سيبايوس على سبيل الإعارة لمدة موسم حسب التقرير الإنجليزي.

وتفوق أرسنال على توتنام في سباقهما للحصول على خدمات لاعب الوسط الإسباني الشاب.

وانتقل سيبايوس إلى ريال مدريد قادما من ريال بيتيس صيف 2018 لكنه لم يشارك كثيرا مع الفريق الملكي.

56 مباراة فقط شارك فيها سيبايوس مع ريال مدريد في كل المسابقات سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين.

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