ساري: يوفنتوس كان ساذجا ضد توتنام

يرى ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس أن فريقه يحتاج لأن يتطور أكثر في الفترة المقبلة.

وخسر يوفنتوس من توتنام 3-2 في أولى تجارب الفريق الإيطالي الودية للموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

وقال ساري: "كانت مباراة صعبة ضد فريق كبير، كانوا أسرع منا لأنهم بدأوا الاستعداد للموسم الجديد بشكل صحيح منذ فترة".

وتابع "علينا أن نتقدم وألا نعود للخلف، لقد لعبنا أفضل في الشوط الثاني وقمنا بالضغط وكان لدينا أداء جيد لمدة 20 دقيقة".

وأتم "الفريق كان ساذجا في خسارته للكرة، كما أن الحالة البدنية تشير إلى شيء ما (سلبي)".

وتولى ساري تدريب يوفنتوس بعد فسخ عقده مع تشيلسي.

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