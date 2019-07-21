آدم وناس: نهدف من الآن التتويج بأمم إفريقيا 2021

شدد آدم وناس جناح المنتخب الجزائري على أن منتخب بلاده يستهدف من الآن في الحفاظ على لقب أمم إفريقيا في النسخة المقبلة.

الجزائر حصدت لقبها الثاني في أمم إفريقيا، بعد انتصارها 1-0 على السنغال في المباراة النهائية على استاد القاهرة الدولي مساء الجمعة.

وقال وناس في تصريحات أبرزتها جريدة الهداف الجزائرية "يمكن القول إن تتويجنا مستحق بعد كل هذه المجهودات التي بذلناها".

وأردف جناح نابولي "لقد كنا الأفضل وحققنا اللقب عن جدارة واستحقاق".

وأوضح "هدفنا القادم سيكون التتويج بلقب النسخة المقبلة من كاس أمم إفريقيا".

وتقام النسخة رقم 33 من كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون صيف 2021.

طالع أيضا:

وكيل بيل يهاجم تصريحات زيدان: عار عدم احترام ما فعله لريال مدريد

تقرير: تريزيجيه سيطير إلى إنجلترا للخضوع للكشف الطبي مع أستون فيلا

موهبة ليفربول يكشف لفتة هندرسون الرائعة معه خلال لقاء دورتموند

تقرير: بايرن ميونيخ يعرض ألابا على برشلونة ومانشستر سيتي لتدعيم الهجوم

تشكيل الزمالك المتوقع - عمر صلاح في حراسة المرمى.. وتحديد بديل عبد الله جمعة