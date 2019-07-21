حجز دعوى إلغاء هبوط بتروجت والنجوم والداخلية لجلسة 31 يوليو

الأحد، 21 يوليه 2019 - 13:57

كتب : عاطف شادي

الأهلي - بتروجت

قررت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي حجز دعوى إلغاء هبوط أندية بتروجت والنجوم والداخلية من الدوري الممتاز ليوم 31 يوليو الجاري.

وكانت أندية بتروجت والداخلية والنجوم أقاموا دعوى رقم 16 لسنة 3 ق لعام 2019 ضد اتحاد الكرة في الجانب المستعجل بطلب إلغاء هبوط الأندية الثلاثة من الدوري.

وتداولت الجلسات أمام اللجنة الإستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، وشهدت جلسة اليوم حجز الدعوى إلى يوم 31 من الشهر الجاري.

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ويتبقى 4 مباريات في الدوري المصري لختام الموسم، ومازال اللقب لم يحسم بين الأهلي والزمالك.

ويلعب الزمالك في الثامنة من مساء اليوم الأحد أمام الجونة في ملعب الجونة.

بينما يوم الأربعاء تقام مباراتي الأهلي أمام المقاولون العرب، والزمالك أمام الإسماعيلي في نفس التوقيت في الثامنة مساء.

وتختتم مباريات الدوري بلقاء القمة بين الأهلي والزمالك يوم 28 من الشهر الجاري.

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