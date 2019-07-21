محاولات جزائرية لحل أزمة الجماهير في مطار القاهرة

الأحد، 21 يوليه 2019 - 13:53

كتب : FilGoal

الجزائر - السنغال - كأس إفريقيا

قامت الحكومة الجزائرية بمحاولة جديدة لحل أزمة الجماهير التي ظلت طوال الساعات الأخيرة في مطار القاهرة من أجل العودة للجزائر.

وتكدس الجمهور الجزائري الذي شهد تتويج منتخب بلاده بكأس الأمم الإفريقية على حساب السنغال في مطار القاهرة دون وجود طائرات تكفي.

وذكرت جريدة الخبر الجزائرية أن شركة الطيران الجزائرية الحكومة أعلنت يوم الأحد عن تجهيز 7 طائرات لنقل المشجعين من مطار القاهرة إلى الجزائر.

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وأضاف التقرير أن العديد من الجمهور الجزائري لا يزال لحد الآن يتكدس بمطار القاهرة بسبب عدم توفر رحلات جوية نحو الجزائر.

ودخلت الجماهير في صدامات كثيرة مع أمن المطار انتشرت صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الشركة الجوية الجزائرية قد خصصت 5 طائرات ليلة السبت.

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