تقرير: ستوريدج قد ينضم إلى أستون فيلا بنظام "الراتب مقابل اللعب"

قد ينضم دانييل ستوريدج مهاجم ليفربول السابق إلى أستون فيلا لضمه لصفوف الفيلانز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ولكن بنظام الراتب مقابل اللعب.

ويسعى أستون فيلا الصاعد مؤخرا للدوري الإنجليزي الممتاز لتدعيم خط هجومه قبل انطلاق البريميرليج.

موقع إنسايدر فوتبال ذكر أن أستون فيلا مهتم بضم ستوريدج ولكنه النادي متخوف من تاريخه مع الإصابات.

ونصح دارين بينت لاعب أستون فيلا السابق ناديه بالتعاقد مع ستوريدج بنظام دفع الراتب كلما شارك في المباريات.

وأعلن ليفربول قبل أسابيع رحيل دانييل ستوريدج بشكل رسمي عن صفوف الفريق بعد تتويج الريدز بلقب دوري أبطال أوروبا.

ستوريدج البالغ من العمر 29 عاما قضى مع ليفربول 6 سنوات ونصف سجل خلالهم 67 هدفا في 160 مباراة.

ويمتلك ستوريدج خبرة طويلة في الدوري الإنجليزي بعدما لعب مع كل من مانشستر ستي وتشيلسي وليفربول وفاز مرتين بلقب دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي وليفربول.

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