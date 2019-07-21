مران الأهلي - رمضان ومروان جاهزان لمواجهة المقاولون.. وفحص طبي لمحمود وحيد

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي البقاء في برج العرب بالإسكندرية والدخول في معسكر مغلق عقب انتهاء مواجهة المقاولون العرب، وذلك استعدادا لمواجهة الزمالك في ختام مواجهات الدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء ضمن مؤجلات الدوري لموسم 2018-2019، ثم يواجه الزمالك في الأسبوع المقبل ضمن آخر مواجهة في الموسم.

وعلى هامش استعدادات الفريق، أوضح الأهلي عبر موقعه الرسمي أن رمضان صبحي جناح الفريق أجرى أشعة خلال الساعات القليلة الماضية أثبتت سلامته من الإصابة في العضلة الضامة.

وكان اللاعب الذي جدد إعارته لموسم آخر مع الأهلي قد اشتكى من آلام بسيطة في العضلة الضامة بعد المشاركة ضد البلاستيك في مواجهة ودية أقامها الفريق استعدادا للمقاولون.

وأجرى اللاعب أشعة يوم السبت أثبتت أنه يعاني من إجهاد خفيف لن يمنعه من التواجد ضمن حسابات لاسارتي لمواجهة المقاولون.

وفي نفس السياق، أصبح مروان محسن جاهزا لمواجهة المقاولون، وذلك بعد أن كان قد اشتكى من كدمة بسيطة في قصبة القدم بعد نهاية مران السبت المسائي، لكنها لن تمنعه من المشاركة.

وعقد لاسارتي جلسة خاصة مع مساعده أليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية للاطمئنان على برنامج تجهيز اللاعب المالي المنضم حديثا لصفوف الأهلي أليو ديانج، والذي بدأ تنفيذ برنامجه البدني يوم السبت تمهيدا للانضمام إلى التدريبات الجماعية.

ويخضع محمود وحيد الظهير الأيسر لفحص طبي قبل بداية المران مساء الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية، في ظل شكواه من الإجهاد في العضلة الضامة.

وكان اللاعب قد خضع لبرنامج علاجي خلال الأيام الماضية على هامش مران الفريق الجماعي تمهيدا لتعافيه وإعلان جاهزيته للتواجد ضمن الحسابات الفنية.

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