تقرير - نابولي يحدد 3 بدائل في حالة عدم ضم جيمس رودريجيز

حدد نادي نابولي 3 بدائل في حالة عدم تمكنه من ضم جيمس رودريجيز لاعب وسط ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. وذلك حسب تقرير نشره موقع "توتو ميركاتو".

وقال التقرير إن كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي يفضل هيرفينج لوزانو جناح بي إس في إيندهوفن.

وجاء الخيار الثاني والذي يعد أصعب قليلا بالنسبة لنابولي مع اقترابه من الانضمام ليوفنتوس حسب تقارير صحفية، هو ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان.

وأشار التقرير إلى أن الخيار الثالث هو نيكولاس بيبي جناح ليل الفرنسي إلا أنه أغلى الخيارات المطروحة من الناحية المادية.

ولم يتوصل ريال مدريد ونابولي لاتفاق بشأن جيمس، حيث يطلب الميرنجي الحصول على 42 مليون يورو للاستغناء عن لاعبه.

وقضى جيمس الموسمين الماضيين معارا لبايرن ميونيخ، ولا يدخل ضمن خطط زين الدين زيدان ولذلك رحيله عن ريال مدريد هذا الصيف وشيك.

مع بايرن لعب خامس 67 مباراة، وسجل 15 هدفا، وصنع 20 هدفا، لكن النادي البافاري فضّل عدم تفعيل بند الشراء في عقده.

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