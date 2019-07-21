مواعيد مباريات الأحد 21 يوليو 2019 والقنوات الناقلة.. عودة الدوري المصري

الأحد، 21 يوليه 2019 - 00:00

كتب : FilGoal

فريق الزمالك أمام حرس الحدود

بعد 48 يوما من التوقف، يعود الدوري المصري لاستكمال ما أجلته استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الأحد 21 يوليو 2019 والقنوات الناقلة.

يمكنك الاطلاع على كافة المواعيد تفصيليًا من هنا

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في الثامنة مساء، يحل الزمالك ضيفا على الجونة في محافظة البحر الأحمر، بمباراة مؤجلة من الجولة 33 للدوري المصري.

وتُنقَل المباراة عبر أون سبورت، ونايل سبورت، وتايم سبورتس.

وديًا وضمن منافسات الكأس الدولية للأبطال، يلعب يوفنتوس الإيطالي أمام توتنام هوتسبير الإنجليزي في الواحدة والنصف ظهرا بدولة سنغافورة.

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