تقرير أرجنتيني: ميسي يقدم اعتذارا لاتحاد أمريكا الجنوبية

قدم الاتحاد الأرجنتيني اعتذارا لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" لما بدر من تصريحات من ليونيل ميسي قائد المنتخب يتهم فيها الاتحاد القاري بالفساد أثناء بطولة كوبا أمريكا 2019، وفقا لتقرير أرجنتيني.

فوفقا لصحفية "لا ناسيون" فإن الاتحاد الأرجنتيني بالنيابة عن ميسي بعث خطابا للجنة للأخلاقيات بالاتحاد القاري، إذ يريد الاتحاد المحلي إنهاء ملف ميسي سريعا دون تعرضه لعقوبة كبيرة.

واتهم ميسي أعضاء الاتحاد القاري بالفساد بعد طرده أمام تشيلي في مواجهة المركز الثالث وبسبب الخسارة من البرازيل في مباراة نصف النهائي.

وحسب بعض التقارير السابقة فإن ميسي مهدد بالإيقاف عن المباريات الدولية التي تخوضها الأرجنتين لمدة قد تصل إلى سنتين.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية قد رد على ميسي دون تسميته بأنه من غير المقبول إطلاق الاتهامات التي ليس لها أساس من الصحة.

وتستضيف الأرجنتين وكولومبيا النسخة المقبلة من كوبا أمريكا 2020، كما تبدأ تصفيات كأس العالم 2022 بعد أشهر قليلة.

الأرجنتيني تلتقي وديا مع تشيلي ثم المكسيك في الولايات المتحدة الأمريكية سبتمبر المقبل.

طالع أيضا

اتحاد السلة يرفض شكوى الزمالك بشأن لاعب الأهلي

تقرير: باريس سان جيرمان مهتم بالتعاقد مع لاعب الجزائر

دياتا السنغالي أفضل لاعب شاب في كأس إفريقيا

كأس إفريقيا 2019 الأفقر تهديفيا منذ 17 عاما

تراشق لفظي بين إبراهيموفيتش ومدرب حراس مصر الأسبق

تقرير: تريزيجيه في أستون فيلا خلال 48 ساعة