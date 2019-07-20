خاص الإسماعيلي يحسم لـ في الجول موقف بافور من البقاء مع الفريق

السبت، 20 يوليه 2019 - 22:31

كتب : ياسر الشريف

ريتشارد بافور

قال صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي أن الغانى ريتشارد بافور مدافع الفريق مستمر في الموسم المقبل ولا تفكير في الاستغناء عنه.

وأضاف لـFilGoal.com "الفريق حاليا يمتلك اثنين من اللاعبين الأفارقة وهما بافور بجانب (بينسون) شيلونجو".

وعن استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك أوضح "الروح المعنوية العالية للاعبين مرتفعة وهو ما يطمئنا على خوض الفريق للقاء".

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وأكمل "الفوز في مثل هذه اللقاءات يمنح دافعا قويا للفريق واللاعبين وهم مقبلون على خوض موسم جيد هدفنا من خلاله تعويض ما مر به في الموسم الذي قارب على الانتهاء".

وأنهى المنياوي متوقعا لقاءا قويا بين الفريقين رغم اختلاف الدوافع، مشيرا "نسعى للفوز لرفع المعنوات في فترة الإعداد للموسم الجديد بينما هي للزمالك ضرورة في سباق الوصول للقمة".

وكان الإسماعيلي قد واصل استعداداته للقاء الزمالك وركز الجهاز الفني على التحول السريع من الدفاع للهجوم والتسديدات على المرمى.

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