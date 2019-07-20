ديلي ميل: أرسنال تواصل مع يوفنتوس من أجل ضم مهاجمه

السبت، 20 يوليه 2019 - 22:02

كتب : FilGoal

مويس كين - ماريو ماندزوكيتش - يوفنتوس

تواصل نادي أرسنال مع وكيل الأعمال الشهير مينو رايولا ونادي يوفنتوس من أجل التفاوض حول ضم الموهبة مويس كين في سوق الانتقالات الجاري.

مويس كين

النادي : يوفنتوس

أرسنال

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ذكرت في تقرير حصري أن يوفنتوس يسعى لتجديد عقد اللاعب حتى 2024 قبل بيعه إلى أي ناد آخر.

والسبب خلف ذلك يرجع لرغبة مسؤولي البيانكونيري في وضع شرط بتعاقده يسمح لهم بإمكانية استعادته خلال موسمين مقابل 40 مليون يورو.

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وأشار التقرير إلى أن أرسنال مستعد لدفع 35 مليون يورو من أجل اللاعب وهو المبلغ الذي يطمح يوفنتوس للحصول عليه.

ليس ذلك فقط النادي اللندني قد يرفع عرضه إلى 40 مليون يورو لكن مقابل عدم وجود أي خيار لإعادة الشراء من جانب السيدة العجوز الذي يبدو مسؤوليه متمسكين بهذا الشرط.

والمدفعجية ليسوا الوحيدين في الصورة. إيفرتون مهتم كذلك بالتعاقد مع صاحب الـ19 عاما، ومستعد للموافقة على بند يوفنتوس بإعادة الشراء.

رايولا أخبر إدارة يوفنتوس بالفعل باهتمام الناديين بخدمات كين، والنادي يرحب بالتفاوض حول بيعه خلال الصيف الجاري.

كين سجل 8 أهداف مع البيانكونيري في 21 مباراة ويعد من المواهب الواعدة في الكرة الأوروبية.

ولفت كين الأنظار إليه بعدما أصبح أول لاعب يولد في الألفية الجديدة ويشارك بالدوري الإيطالي ثم دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس في عام 2016.

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