فابريجاس: هازارد خُلق ليلعب في ريال مدريد.. أسلوب برشلونة لا يناسبه

السبت، 20 يوليه 2019 - 22:00

كتب : FilGoal

فابريجاس - هازارد - تشيلسي

يعتقد سيسك فابريجاس لاعب موناكو، أن زميله السابق إيدين هازارد كان موفقا بانتقاله إلى ريال مدريد.

إدين هازارد

النادي : ريال مدريد

سيسك فابريجاس

النادي : موناكو

برشلونة
ريال مدريد

فابريجاس الذي زامل هازارد في تشيلسي، صرّح أن أسلوب ريال مدريد أنسب لـ هازارد من برشلونة.

وقال فابريجاس: "هازارد لاعب رائع يصنع الفارق، لقد خُلق ليلعب في ريال مدريد، لأنه يحتاج إلى الكثير من المساحات حتى يركض، وأن يسيطر على الكرة بين قدميه".

أخبار متعلقة

رئيس بوكا جونيورز يكشف سبب تأخير ضم دي روسي لوكا يوفيتش.. مرحبا مدريد تقرير أرجنتيني: ميلان يقترب من ضم أنخيل كوريا زيدان يهنئ الجزائر: أخي فريد يفتخر بكم

وأضاف في حديثه لصحيفة "أس" الإسبانية: "كما أنه يحب التحرك بحرية في الملعب وألا يلتزم بمركز واحد".

واستفاض: "برشلونة على سبيل المثال، فريق لديه التزام كبير بالمراكز، أما هازارد فيحب التحرك نحو الكرة وأن يحظى بالحرية، وفي ريال مدريد يمكنه تحقيق ذلك أكثر من برشلونة".

قبل أن يعترف بدهشته لانتقال أنطوان جريزمان من أتليتكو مدريد إلى برشلونة: "التعاقد مع جريزمان مفاجأة، لأنه جدد تعاقده مع أتليتكو مدريد العام الماضي وبدا أنه يريد عمل شيء مهم هناك. ولكن كرة القدم متقلبة، وانتقاله يجعل برشلونة أقوى، لأنه لاعب مميز للغاية وسيساهم كثيرا في الهجوم".

هازارد انتقل إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 100 مليون يورو بعد عدة سنوات ناجحة رفقة تشيلسي.

اقرأ أيضا:

خبر في الجول - عماد السيد يرحل عن الزمالك بعد القمة

لاسارتي: الشحات سيكون الورقة الرابحة لـ الأهلي في الموسم الجديد

تقرير: الإصابة تهدد حجازي بالغياب عن بداية موسم وست بروميتش

لوكا يوفيتش.. مرحبا مدريد

مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: إمام عاشور حصل على مقدم تعاقد من الزمالك.. وحسم الصفقة خلال أيام

هازارد ريال مدريد فابريجاس

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات الأحد 21 يوليو 2019 والقنوات الناقلة.. عودة الدوري المصري 3 ساعة | الدوري المصري
فان دايك يتحدث عن الكرة الذهبية وأهداف الموسم الجديد مع ليفربول 3 ساعة | أوروبا
عودة الحياة للدوري المصري بمواجهة مرتقبة بين الجونة والزمالك 3 ساعة | مصر
أس: بعد 15 عاما في أوروبا.. فيليبي لويس يعود إلى البرازيل 3 ساعة | أوروبا
هازارد: انتقلت إلى تشيلسي طفلا وبت ناضجا الآن 3 ساعة | أوروبا
الأهلي يعزي التوأمين حسن في وفاة شقيقهما 3 ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بالفيديو – بلماضي: المصريون شجعونا في النهائي؟ سأذهب إلى طبيب عيون لأنني لم أر ذلك 2 الإسماعيلي لـ في الجول: بامبو ومتولي ودونجا لن يشاركوا أمام الزمالك 3 خبر في الجول – أشرف صبحي يستطلع رأي حسن شحاتة لتدريب المنتخب.. وأمر واحد يُعطل كل شيء 4 حوار في الجول (1) – هاني رمزي يفتح النار ويوضح كواليس اختيارات أجيري وتغير الخطة

قد ينال إعجابك