فابريجاس: هازارد خُلق ليلعب في ريال مدريد.. أسلوب برشلونة لا يناسبه

يعتقد سيسك فابريجاس لاعب موناكو، أن زميله السابق إيدين هازارد كان موفقا بانتقاله إلى ريال مدريد.

فابريجاس الذي زامل هازارد في تشيلسي، صرّح أن أسلوب ريال مدريد أنسب لـ هازارد من برشلونة.

وقال فابريجاس: "هازارد لاعب رائع يصنع الفارق، لقد خُلق ليلعب في ريال مدريد، لأنه يحتاج إلى الكثير من المساحات حتى يركض، وأن يسيطر على الكرة بين قدميه".

وأضاف في حديثه لصحيفة "أس" الإسبانية: "كما أنه يحب التحرك بحرية في الملعب وألا يلتزم بمركز واحد".

واستفاض: "برشلونة على سبيل المثال، فريق لديه التزام كبير بالمراكز، أما هازارد فيحب التحرك نحو الكرة وأن يحظى بالحرية، وفي ريال مدريد يمكنه تحقيق ذلك أكثر من برشلونة".

قبل أن يعترف بدهشته لانتقال أنطوان جريزمان من أتليتكو مدريد إلى برشلونة: "التعاقد مع جريزمان مفاجأة، لأنه جدد تعاقده مع أتليتكو مدريد العام الماضي وبدا أنه يريد عمل شيء مهم هناك. ولكن كرة القدم متقلبة، وانتقاله يجعل برشلونة أقوى، لأنه لاعب مميز للغاية وسيساهم كثيرا في الهجوم".

هازارد انتقل إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 100 مليون يورو بعد عدة سنوات ناجحة رفقة تشيلسي.

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