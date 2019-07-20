تقرير: الإصابة تهدد حجازي بالغياب عن بداية موسم وست بروميتش

السبت، 20 يوليه 2019 - 20:28

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - مصر - جنوب إفريقيا

قد يغيب أحمد حجازي لاعب المنتخب الوطني عن فريقه وست بروميتش في بداية الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي الدرجة الاولى "تشامبيونشيب".

وقال تقرير لصحيفة expressandstar أن حجازي يعاني من إصابة عضلية قد تستدعي تدخلا جراحيا خلال الأيام المقبلة، ولكن قرار الجراحة لم يُحسم بشكل نهائي.

حجازي سيصل إلى إنجلترا يوم الإثنين وسيناقش مع الطاقم الطبي طريقة التعامل مع الإصابة، إما أن يخضع اللاعب للجراحة خلال الأيام المقبلة، وإما أن تؤجل لوقت لاحق خلال الموسم.

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وخضوع مدافع الأهلي السابق للجراحة خلال الأيام المقبلة سيعني غيابه عن عدة مباريات للباجيز في بداية الموسم الذي يستهله بمواجهة نوتينجام فورست.

مدافع وست بروميتش ألبيون شارك في كل مباريات منتخب مصر بالبطولة، رغم معاناته من كسر في الأنف بالمباراة الأولى، دفعه إلى ارتداء واقي وجه في ثاني وثالث مباراة.

مصر ودعت أمم إفريقيا بشكل مفاجئ من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا بالهزيمة 0-1 على استاد القاهرة الدولي.

وكانت تقارير سعودية قد ربطت حجازي بالانتقال إلى أهلي جدة قبل أن تشير إلى أنها باتت مهددة بالفشل لمغالاة وست بروميتش في طلباته.

أستون فيلا كان أيضا في الصورة بعدما جذبهم حجازي أثناء متابعتهم لمحمود حسن "تريزيجيه" الذي بات إعلان انضمامه للفيلانز مسألة وقت.

وانتقل حجازي لوست بروميتش في صيف 2017 من الأهلي، وشارك مع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الدرجة الأولى في 85 مباراة.

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