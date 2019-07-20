رئيس بوكا جونيورز يكشف سبب تأخير ضم دي روسي

السبت، 20 يوليه 2019 - 21:42

كتب : إسلام أحمد

دانييلي دي روسي

أعرب دانييل أنجيليسي رئيس بوكا جونيورز الأرجنتيني عن ثقته في ضم الإيطالي دانييلي دي روسي لصفوف الفريق كما كشف سبب تأخيره الصفقة.

جاءت تصريحات رئيس النادي أثناء تقديمه صفقات الفريق الجديدة للموسم المقبل قائلا: "بالتأكيد سيصل دي روسي في قادم الأيام، لديه رغبة في ارتداء قميص بوكا جونيورز".

وتابع "نيكولاس بورديسو المدير الرياضي تحدث معه كثيرا، واستطيع القول أن دي روسي معنا بنسبة 99%".

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وأضاف "ماذا سيقدم للفريق؟ الخبرة وأن نمتلك لاعبا حصد لقب كأس العالم مثله، لأنه هناك عدد قليل فقط حقق هذا الإنجاز في العالم، ويجعلنا نشعر بالفخر، وهو ما يفيد الكرة الأرجنتينية".

وعن سبب تأخير ضمه قال: ":الأمر متوقف على عدد اللاعبين الأجانب في الفريق، إذا انضم الأوروجوياني ناتيهان نانديز إلى كالياري الإيطالي أو حصل الكولومبي فرانك فابرا على الجنسية الأرجنتينية، الأمر سيتم حله خلال الأسابيع القادمة".

ويعد نانديز قريبا من صفوف كالياري الذي باع لاعب وسطه نيكولو باريلا لصفوف إنتر الإيطالي، وهو ما يفسح المجال لدي روسي للانضمام سريعا لبوكا جونيورز.

وضم الأزرق والأصفر كل من المهاجم الفنزويلي كارلوس هورتادو، والأرجنتيني إدواردو سالفيو وأليكسيس ماك أليستير.

بوكا جونيورز سيفتتح موسمه الجديد في الدوري الأرجنتيني بلقاء هوراكان، كما سيلتقي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي في ثمن نهائي كوبا ليبرتادوريس.

وخاض دي روسي مسيرته بالكامل منذ عام 2000 وحتى 2019 محققا 3 ألقاب، كما فاز بلقب كأس العالم 2006.

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