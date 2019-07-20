كرة يد - شباب مصر يحققون فوزا صعبا على كوريا الجنوبية في كأس العالم

السبت، 20 يوليه 2019 - 21:06

كتب : إسلام أحمد

منتخب مصر لليد تحت 21 عاما في كأس العالم للشباب

ظل شباب مصر لليد في صدارة المجموعة الثانية من كأس العالم تحت 21 المقامة في إسبانيا بتحقيق فوز عصيب على كوريا الجنوبية بنتيجة 38-36.

فوز هو الرابع على التوالي للمنتخب المصري بعد الفوز سابقا على أستراليا 44-17، نيجيريا 47-30، السويد 32-22.

شباب اليد نجحوا في التفوق الشوط الأول بنتيجة 19-18 وهي نفس نتيجة الشوط الثاني.

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وينتظر الفراعنة مواجهة الجولة الأخيرة في 22 يوليو الجاري أمام فرنسا لحسم صدارة ترتيب المجموعة، فيتصدر المنتخب المصري الترتيب برصيد 8 نقاط، مقابل 6 لفرنسا التي تلتقي السويد.

ويتأهل أول أربعة منتخبات إلى الدور ثمن النهائي من بطولة العالم للشباب، وتقع مصر في مجموعة تضم نيجيريا وأستراليا والسويد وفرنسا وكوريا الجنوبية.

وحقق شباب مصر في النسخة الماضية من بطولة العالم للشباب عام 2017 المركز السابع عشر.

وسبق أن فازت مصر باللقب من قبل مرة واحدة عام 1993، والميدالية البرونزية عام 1999 والمركز الرابع ثلاث مرات أعوام 2009 و2011 و2015.

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