تقرير أرجنتيني: ميلان يقترب من ضم أنخيل كوريا

السبت، 20 يوليه 2019 - 20:56

كتب : إسلام أحمد

أنخيل مارتين كوريا - أتليتكو مدريد - ريال بيتيس

وافق الأرجنتيني أنخيل كوريا على البنود الشخصية من أجل الانتقال لميلان الإيطالي، فيما يبدو عرض ميلان ليس بعيدا عن المطلوب من أتليتكو مدريد الإسباني.

أنخل كوريا

النادي : أتليتكو مدريد

ميلان
ريال مدريد

ووفقا لشبكة "TyC Sports" الأرجنتينية فأن الأرجنتيني أصبح قريبا من الانضمام لصفوف ميلان بعدما وافق على البنود الشخصية.

ويطلب أتلتيكو مدريد 50 مليون يورو للتخلى عن مهاجمه بينما يصل عرض ميلان إلى 40 مليون يورو وفقا لتقارير إيطالية.

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كوريا البالغ 24 عاما انضم لصفوف الروخيبلانكوس في يناير 2015 مقابل 7.5 مليون يورو ليسجل 30 ويصنع 28 هدفا في 188 مباراة مع الروخيبلانكوس.

ويستهدف ميلان ضم الأرجنتيني لفتح الباب لرحيل البرتغالي أندريه سيلفا الذي ارتبط في الأونة الأخيرة بالرحيل إلى موناكو الفرنسي.

وضم ميلان كل من رادي كرونيتش وثيو هيرنانديز في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ويقترب ميلان من ضم الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب وسط الجزائر الذي حصد جائزة أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية 2019.

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