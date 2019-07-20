تقرير أرجنتيني: ميلان يقترب من ضم أنخيل كوريا

وافق الأرجنتيني أنخيل كوريا على البنود الشخصية من أجل الانتقال لميلان الإيطالي، فيما يبدو عرض ميلان ليس بعيدا عن المطلوب من أتليتكو مدريد الإسباني.

ووفقا لشبكة "TyC Sports" الأرجنتينية فأن الأرجنتيني أصبح قريبا من الانضمام لصفوف ميلان بعدما وافق على البنود الشخصية.

ويطلب أتلتيكو مدريد 50 مليون يورو للتخلى عن مهاجمه بينما يصل عرض ميلان إلى 40 مليون يورو وفقا لتقارير إيطالية.

كوريا البالغ 24 عاما انضم لصفوف الروخيبلانكوس في يناير 2015 مقابل 7.5 مليون يورو ليسجل 30 ويصنع 28 هدفا في 188 مباراة مع الروخيبلانكوس.

ويستهدف ميلان ضم الأرجنتيني لفتح الباب لرحيل البرتغالي أندريه سيلفا الذي ارتبط في الأونة الأخيرة بالرحيل إلى موناكو الفرنسي.

وضم ميلان كل من رادي كرونيتش وثيو هيرنانديز في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ويقترب ميلان من ضم الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب وسط الجزائر الذي حصد جائزة أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية 2019.

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