ظهور جواو فيليكس الأول مع أتليتكو مدريد يتوقف عند 28 دقيقة للإصابة

السبت، 20 يوليه 2019 - 20:09

كتب : إسلام أحمد

جواو فيليكس - بنفيكا

تعرض البرتغالي جواو فيليكس الوافد الجديد إلى صفوف أتليتكو مدريد الإسباني للإصابة أثناء الظهور الأول وديا أمام نومانسيا.

جواو فليكس

النادي : أتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد

المباراة شهدت مشاركة الوافدين الجدد أيضا الأول، الإنجليزي كيران تربيير والإسباني ماريو هيرموسو وماركوس يورنتي البرازيلي لودي.

فيليكس تعرض لإصابة في الفخذ التي لم تمكنه من استكمال اللقاء ليعوضه الأرجنتيني أنخيل كوريا بعد 28 دقيقة من بداية اللقاء.

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الشوط الأول من المواجهة الودية الثانية في استعدادات أتليتكو مدريد انتهى بالتعادل السلبي أمام منافسه الإسباني.

وانضم فيليكس إلى صفوف الروخيبلانكوس مقابل 126 مليون قادما من بنفيكا البرتغالي، ليصبح أغلى لاعب برتغالي في التاريخ.

وشارك جواو فيليكس الموسم الماضي مع بنفيكا في 43 مباراة سجل خلالهم 20 هدفا وصنع 11 آخرين.

كما شارك جواو فيلكس مع البرتغال في المرحلة النهائية من دوري الأمم الأوروبية وساهم في تتويج منتخب بلاده بالنسخة الأولى من البطولة.

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