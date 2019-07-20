9 ناشئين في قائمة برشلونة المسافرة إلى اليابان لمواجهة إنييستا

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ برشلونة، عن قائمة تضم 26 لاعبا للسفر إلى اليابان وخوض منافسات كأس راكوتين الودية.

بعثة برشلونة تحرّكت في رحلة سفر طويلة اليوم السبت من مطار إل برات في كتالونيا، متجهة نحو اليابان لخوض مباراتين وديتين.

وشهدت قائمة برشلونة استدعاء 17 لاعبا من الفريق الأول، هم كل اللاعبين المتاحين، بالإضافة إلى 9 لاعبين من الفريق الرديف.

إذ يغيب الخماسي اللاتيني: ليونيل ميسي، ولويس سواريز، وفيليبي كوتينيو، وأرتور ميلو، وأرتورو فيدال بعد مشاركتهم مع بلادهم في كوبا أمريكا 2019.

ويظهر في القائمة الوافدان الجديدان أنطوان جريزمان، وفرينكي دي يونج.

كما يتواجد الياباني الشاب هيروكي آبي المنتقل لـ برشلونة (ب) من كاشيما أنتلرز هذا الصيف.

ويُنتظَر أن يلعب برشلونة أمام تشيلسي في العاصمة اليابانية طوكيو يوم الثلاثاء 23 يوليو الجاري، قبل أن يواجه فيسيل كوبي يوم السبت 27 يوليو، وهو فريق أندريس إنييستا ودافيد فيا ثنائي برشلونة السابق.

قائمة برشلونة لكأس راكوتين:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – نيتو – إينياكي بينيا

الدفاع: جيرارد بيكيه – جان كلير توديبو – كليمنت لونجليه – صامويل أومتيتي – رونالد أراوخو – جييم خايمي – نيلسون سيميدو – سيرجي روبيرتو - جوردي ألبا

الوسط: إيفان راكيتيتش – فرينكي دي يونج – سيرخيو بوسكيتس - أوريول بوسكيتس – ريكي بويج – هيروكي آبي – كارليس بيريز – مونتشو – أليكس كويادو – رافينيا - كارليس ألينيا

الهجوم: مالكوم – عثمان ديمبيلي – أنطوان جريزمان

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