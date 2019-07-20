مارسيلو: نيمار أفضل من هازارد.. وكان واردا أن تحدث أزمة مع سولاري

السبت، 20 يوليه 2019 - 17:30

كتب : FilGoal

مارسيلو - سولاري

يعتقد مارسيلو لاعب ريال مدريد، أن مواطنه نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان، أفضل من زميله إيدين هازارد.

مارسيلو

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

مارسيلو متواجد حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية رفقة ريال مدريد على هامش معسكر إعداد الفريق قبل الموسم الجديد.

وصرّح مارسيلو عندما طُلب منه المقارنة بين النجمين: "هازارد لاعب رائع، يتمتع بجودة عالية، تماما مثل نيمار الذي يعد واحدا من أفضل 5 لاعبين في العالم".

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وأضاف في حديثه لـ قناة دي سولا على يوتيوب: "من الجنون أن أقارن بينهما، هذا غير ممكن، ولكن بالنسبة لي نيمار أفضل".

وواصل: "نيمار لاعب لا يمكن توقعه، من الصعب للغاية إيقافه، فعندما يتوقع المدافع حركته المقبلة، يكون نيمار قد أقدم على خطوة جديدة بالفعل، وبالتالي من المستحيل الدفاع أمامه".

كما رحّب بـ نيمار في صفوف الميرنجي: "انتقال نيمار إلى ريال مدريد سيكون حدثا سعيدا، فهو لاعب رائع وريال مدريد يعمل دائما على ضم أفضل اللاعبين في العالم، ماضيه مع برشلونة لن يكون مشكلة".

أزمة سولاري

وتحوّل مارسيلو ليتحدث عن أزمته مع سانتياجو سولاري المدرب السابق لـ ريال مدريد.

مارسيلو صرّح: "كان من الممكن أن أختلق مشكلة معه، نعم كان من الممكن أن يحدث هرج ومرج".

واستدرك: "ولكني أحترم كل أفراد النادي، الرئيس، وكل المدربين السابقين، وبالتالي فضّلت أن أعمل وأن أنتظر فرصتي".

وأردف: "قضيت شهرا أو شهرين دون مشاركة، ودائما كان وجهي يشع بالإيجابية، لقد عملت بجد حتى أتتني الفرصة".

وأتم: "سولاري لم يعطني أي تفسيرات، ولكن هذه التجربة جعلتني أفضل".

مارسيلو (31 عاما) فقد مكانه الأساسي في مركز الظهير الأيسر بـ ريال مدريد في الموسم الماضي أثناء تواجد سولاري مدربا للفريق.

المدرب الأرجنتيني الذي تولى المهمة لعدة أشهر، فضّل الشاب سيرخيو ريجيلون وأشركه في أغلب المباريات المهمة على حساب مارسيلو، خصوصا في أشهره الثلاثة الأخيرة.

مارسيلو سيكون في منافسة شرسة جديدة بالموسم الجديد مع الفرنسي فيرلان ميندي الذي انتدبه ريال مدريد من صفوف ليون.

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