بالفيديو - تهديد صاروخي للسنغال.. الجزائر تنجو من هدف التعادل

الجمعة، 19 يوليه 2019 - 21:42

كتب : FilGoal

مباي نيانج مهاجم السنغال أمام بنين

اهتز المرمى الجزائري بفعل الرياح الناتجة عن تسديدة مباي نيانج الصاروخية.

منتخب السنغال كاد أن يعدّل النتيجة في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 أمام الجزائر على استاد القاهرة الدولي.

السنغال متأخرة بهدف بغداد بونجاح منذ الثانية 79 للمباراة، ولم تنجح في تهديد مرمى الجزائر سوى بعد 38 دقيقة.

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نيانج تسلّم كرة على صدره، وأطلق تسديدة يسارية صاروخية مرت مباشرة فوق العارضة الجزائرية، مفوّتة فرصة التعادل لأسود التيرانجا.

الجزائر تسعى لحصد لقبها الإفريقي الثاني بعد 1990 على أرضها، فيما تطمح السنغال للظفر بكأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى في تاريخها.

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