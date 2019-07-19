بالفيديو - 79 ثانية تكفي.. الجزائر في المقدمة بنهائي إفريقيا أمام السنغال

تقدّم منتخب الجزائر بهدف أول مبكر في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، على حساب منافسه السنغالي.

الجزائر احتاجت إلى دقيقة و19 ثانية فقط بعد بداية المباراة النهائية، حتى تسجل بواسطة بغداد بونجاح.

يوسف بن ناصر أهدى تمريرة أرضية أمامية إلى زميله بونجاح الذي اخترق من الجهة اليسرى وأطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، اصطدمت بـ ساليف ساني مدافع السنغال، وخادعت ألفريد جوميس حارس مرماه، لتسكن شباكه معلنة عن هدف مبكر للغاية.

هدف ⚽️ يا لها من بداية! بونجاح يضرب بقوة 💪



🇩🇿 1 - 0 🇸🇳#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/li1w5oc3kV — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 19, 2019

الهدف هو الثاني لـ بونجاح في البطولة، بعد أن سجل هدفا وحيدا في شباك كينيا بأول مباراة، وغاب من وقتها عن التسجيل.

تاريخيا، شهدت المباريات النهائية لكأس الأمم الإفريقية التسجيل مرتين فقط في الدقيقة الثانية، الأولى مع المصري الديبة في نهائي 1957 أمام إثيوبيا، والثانية بواسطة النيجيري باتريك أوديجبامي في شباك الجزائر عام 1980.

الجزائر تسعى لحصد لقبها الإفريقي الثاني بعد 1990 على أرضها، فيما تطمح السنغال للظفر بكأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى في تاريخها.

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