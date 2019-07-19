هل تشعرون بالاشتياق للدوري المصري؟ تعرف على قائمة الزمالك لمواجهة الجونة

هل تشعرون بالاشتياق بالدوري المصري؟ الموعد يوم الأحد مع عودة المسابقة المحلية من جديد.

الزمالك يحل ضيفا على فريق الجونة يوم الأحد في الثامنة مساءً في لقاء عودة الدوري المصري من جديد.

وأعلن خالد جلال المدير الفني للزمالك قائمة فريقه المكونة من 24 لاعبا، استعدادا للسفر مساء اليوم الجمعة للدخول في معسكر مغلق في الجونة.

وشهدت قائمة الزمالك تواجد الدولي التونسي فرجاني ساسي إلى جانب المغربي خالد بوطيب.

وفيما يلي قائمة الزمالك بالكامل:

حراسة المرمى: عماد السيد – عمر صلاح – محمود عبد المنصف.

الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – حمدي النقاز – حازم إمام – بهاء مجدي – محمد عبد السلام.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز "زيزو" – محمد حسن – محمد إبراهيم – أحمد سيد "زيزو" – محمد عنتر – أيمن حفني – أحمد مدبولي – إبراهيم حسن.

الهجوم: خالد بوطيب – يوسف إبراهيم "أوباما" – عمر السعيد – حميد أحداد.

الزمالك في المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 31 مباراة. وينافس نظيره الأهلي ( 74 نقطة - 32 مباراة) على لقب الدوري المصري.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك أمام الجونة من هنا

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