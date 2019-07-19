أصبح الهاني سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري على أعتاب الانضمام إلى نادي سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الاتحاد السكندري أعلن في وقت سابق الاستقرار على رحيل الهاني سليمان ومحمد بازوكا أحمد الألفي من صفوف الفريق.

وعلم FilGoal.com أن الهاني سليمان عقد جلسة مع محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري قبل أن يحصل على الاستغناء الخاص به.

ودخل نادي سموحة في مفاوضات مع الحارس وذلك بعد رغبة حسام حسن في التعاقد معه، وبالفعل أصبح الهاني سليمان قريبا للغاية من ارتداء قميص سموحة حسبما علم FilGoal.com.

وشارك الهاني سليمان حارس مرمى الاتحاد صاحب الـ 34 عاما في 24 مباراة مع الاتحاد الموسم الحالي في الدوري واهتزت شباكه 37 مرة.

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