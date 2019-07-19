بالفيديو - الأهلي يفوز على البلاستيك برباعية نظيفة وديا

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على البلاستيك بأربعة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة المقاولون العرب التي تقام الأربعاء القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

سجل وليد أزارو هدفين قبل أن يضيف صالح جمعة الهدف الثالث، وأحرز مروان محسن الهدف الرابع من ضربة جزاء.

وشهدت المباراة إهدار أكثر من فرصة للفريق خاصة في الشوط الثاني.

الشوط الأول

بدأ الأهلي ودية اليوم بمحمد الشناوي في حراسة المرمى و أمامه احمد فتحي ومحمد نجيب ورامي ربيعة وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وحسام عاشور وفي الأمام رمضان صبحي ووليد سليمان وحسين الشحات ووليد أزارو.

شهد الشوط الأول سيطرة ميدانية من لاعبي الأهلي في أغلب فتراته وسط إهدار أكثر من فرصة عن طريق وليد سليمان ووليد أزارو.

كما أهدر رمضان صبحي فرصة ثمينة للتسجيل في نهاية الشوط الأول وأعقبها تسديدة قوية من أحمد فتحي من الجبهة اليمنى مرت بجوار المرمى.

وفي نهاية الشوط الأول أرسل حسين الشحات كرة عرضية من الجبهة اليسرى تجاه عمرو السولية داخل منطقة الجزاء ولكن دفاعات البلاستيك حولتها إلى ضربة ركنية، أعقبها سدد رمضان صبحي تصويبة قوية علت مرمى البلاستيك.

وحصل أزارو على فرصة جديدة في نهاية الشوط الأول حيث يتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء من رمضان صبحي يسددها بقوة ليخرجها حارس البلاستيك إلى ضربة ركنية.

ويطلق بعدها الحكم صافرته معلنا نهاية الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الشوط الثاني

أجرى الجهاز الفني عدة تغييرات على تشكيل الفريق مع انطلاق الشوط الثاني للاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين.

واصل الأهلي الضغط واللعب على الأطراف وبعد مرور 5 دقائق لعب حسين الشحات عرضية قوية مرت من أمام وليد أزارو، ولم تمض 10 دقائق من أحداث الشوط الثاني واستطاع أزارو أن يسجل هدف التقدم مستغلا عرضية صالح جمعة الذي شارك كبديل.

في الدقيقة 55 انطلق ازارو في الجبهة اليسرى إلا أن حكم المباراة احتسب تسللا.

نشط الأهلي مع مرور الوقت وتوالت الهجمات ولعب معلول عرضية قابلها صالح جمعة بتصويبة ارتدت من دفاع البلاستيك قبل أن يحتسب الحكم تسللا.

بعدها طالب رمضان صبحي باحتساب ضربة جزاء بعد عرقلته إلا أن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وظهر فريق البلاستيك بتصويبة بعد مرور 65 دقيقة تصدى لها على لطفي الحارس الذي شارك كبديل.

ونجح أزارو في تسجيل هدف رائع من تصويبة مباشرة سكنت شباك حارس البلاستيك ليتقدم الأهلي بهدفين مقابل لاشيء.

على لطفي ظهر في الصورة من جديد من خلال التصدى لأكثر من تصويبة لمهاجمي البلاستيك.

الأهلي ترجم سيطرته واستحواذه إلى هدث ثالث عن طريق صالح جمعة الذي انطلق داخل منطقة الجزاء وراوغ حارس البلاستيك ووضع الكرة داخل الشباك ليتقدم الأهلي بثلاثية نظيفة.

ثم أطلق هشام محمد تصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء أبعدها حارس البلاستيك.

في الدقائق الأخيرة، أطلق حمدي فتحي تصويبة اصطدمت بالدفاع وتحولت الي ركنية، واحتسب الحكم ضربة جزاء للاهلي بعد عرقلة جمعة سجل منها مروان محسن الهدف الرابع.

وأطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوز الأهلي بأربعة أهداف دون رد.

اقرأ أيضا:

مصدر باللجنة المنظمة يكشف لـ في الجول نصيب مصر من عوائد أمم إفريقيا

تقرير تركي: الاتفاق تم.. تريزيجيه إلى أستون فيلا

تقرير سعودي: تركي آل الشيخ يقترب من شراء ناد إسباني أو آخر فرنسي

ديانج: الانضمام لـ الأهلي نقطة فارقة في مسيرتي.. ومقارنتي بـ كانتي تسعدني

بنشرقي يغادر القاهرة السبت وينضم لتدريبات الزمالك الاثنين