طارق ذياب: مصر نظمت أمم إفريقيا كأنها بلد أوروبي

انهال طارق ذياب نجم الكرة التونسية، بالإشادةة على تنظيم مصر لكأس الأمم الإفريقية 2019.

مصر أبهرت العالم مجددا بحفل ختام رائع، قبيل المباراة النهائية للمسابقة بين الجزائر والسنغال على استاد القاهرة الدولي.

وصرّح ذياب: "تنظيم البطولة محترم، ليس سهلا أن تقدم تنظيما مميزا لشهر كامل".

وأضاف خلال تحليله للمباراة عبر شبكة beIN Sports: "البطولة تُنظَم لأول مرة بـ24 منتخبا".

وأكمل: "شاهدنا ملاعب ممتازة، لم يشتك أي منتخب من التنظيم".

وواصل: "أحيي المسؤولين في مصر، لقد صعّبوا مأمورية الكاميرون".

وشدد: "التنظيم كأنه في بلد أوروبي، إنها انطلاقة جديدة للكرة الإفريقية".

وأتم:"صحيح أن مصر لم تنجح فنيا، لكنها نجحت على مستوى التنظيم".

الجزائر تصطدم بالسنغال لأجل لقب ثانٍ بعد انتصار 1990، فيما يبحث أسود التيرانجا عن لقبهم الأول.

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