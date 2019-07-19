صن: ليفربول يريد جعل راتب صلاح الأعلى في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 19 يوليه 2019 - 19:54

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - دوري أبطال أوروبا

سعيا للحفاظ على نجمه وإبعاده عن أي إغراءات، يريد ليفربول تحسين راتب الفرعون المصري محمد صلاح.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

صحيفة "صن" الإنجليزية ذكرت أن إدارة ليفربول تريد تحسين راتب صلاح ليصير 22,4 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

وفقا للتقرير، فالجناح المصري سيتقاضى 430 ألف إسترليني أسبوعيا.

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صلاح جدد عقده حتى 2023 في الصيف الماضي، وليفربول يريد التجديد له لعام إضافي، مع تحسين راتبه.

وساهم صلاح في تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي للمرة السادسة في تاريخ الريدز، كما حصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي لموسمين متتالين.

صلاح (27 عاما) حضر إلى ليفربول قادما من روما في صيف 2017 مقابل 42 مليون يورو، وسجّل معه 71 هدفا في 104 مباراة.

وكانت صحيفة "ميرور" الإنجليزية قد ذكرت قبل حوالي شهر، أن صلاح رفض عروضا قياسية من ريال مدريد ويوفنتوس، وقرر الاستمرار مع ليفربول.

التقرير نفسه ذكر أن صلاح قرر الاستمرار مع ليفربول لـ12 شهرا، قبل أن يعيد التفكير في مستقبله بعد عام، ويبدو أن ليفربول يسعى لإرضاء نجمه حتى يطيل استمراره في المرسيسايد.

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