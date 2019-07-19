تشكيل نهائي إفريقيا - الجزائر بأسلحتها المعتادة أمام السنغال

الجمعة، 19 يوليه 2019 - 19:26

كتب : عاطف شادي

رياض محرز - الجزائر - نيجيريا

أعلن جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري عن تشكيل محاربي الصحراء لمواجهة منتخب السنغال.

الفريقان يلتقيان في نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، والمقرر إقامته مساء اليوم الجمعة، في تمام التاسعة مساءً، على استاد القاهرة.

وضم التشكيل كل من:

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حراسة المرمى: رايس مبلوحي.

خط الدفاع: مهدي زيفاني،عيسى ميندي، جمال الدين بلعمري، رامي بنسبعيني.

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، عدلان قديورة، يوسف بلايلي، سفيان فيجولي، رياض محرز.

خط الهجوم: بغداد بونجاح.

وكانت مواجهة دور المجموعات بين الفريقين قد انتهت بانتصار محاربي الصحراء بهدف نظيف سجله يوسف بلايلي.

وتلعب الجزائر للمرة الثالثة في نهائي كأس إفريقيا وللمرة الأولى من 29 عاما.

وتبحث الجزائر عن لقبها الثاني بعدما توجت بالكأس في ملعبها في 1990.

بينما السنغال لم تتوج من قبل.

اختر التشكيل المثالي لأمم إفريقيا 2019:

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